Priznava, da mu je odleglo

Peter Kauzer, kajakaš na divjih vodah in srebrni olimpijec iz Ria, se je še četrtič zaporedoma uvrstil na olimpijske igre. Če je bilo prejšnja leta samoumevno, da bo Hrastničan potoval na OI, je tokrat bronasti kajakaš z zadnjega EP napadal iz ozadja. A to vidi kot zelo dobro izkušnjo.

Petra Kauzerja smo ujeli ravno med aktivnim premorom. Po uspešnem evropskem prvenstvu v italijanski Ivrei se je odpravil na enega izmed okoliških hribov. A že čez kakšen dan bo znova sedel v svoj kajak. Vsakokrat z mislijo na olimpijske igre v Tokiu, kjer bo znova meril na sam vrh.

Letos se je moral za olimpijsko mesto bojevati do konca. Foto: Nina Jelenc

Mu bo olimpijska proga v Tokiu prinesla srečo? Foto: Osebni arhiv

Njegova uvrstitev v olimpijsko reprezentanco vseeno ni bila tako preprosta kot pred leti. Peter Kauzer se je po ponesrečenem svetovnem prvenstvu v La Seu d'Urgellu (2019) že zavedal, da bo o potniku za OI odločila zadnja tekma. Torej evropsko prvenstvo v Ivrei, kjer je bil Kauzer ta konec tedna bronast.

"Takrat sem si rekel, da če mi bo kaj pomagalo še k enemu dobremu rezultatu na olimpijskih igrah v Tokiu, je to boj za olimpijsko mesto. Torej ne, da bo samoumevno, da se uvrstim, ampak da si bom moral izbojevati mesto. To je zame le pozitivna izkušnja," je uvodoma povedal eden od najboljših kajakašev zadnjih let, ki je v zadnjem obdobju večkrat potožil zaradi utrujenosti.

V Italiji ni bilo nobene panike

"Moram povedati, da na EP nisem bil utrujen. V finalu sem dal vse od sebe, ampak ni bilo nobene panike, medtem ko so bile domače izbirne tekme zame katastrofa. Tako utrujen nisem bil že zelo dolgo časa. Vedeti moramo, da po lanski sezoni sploh nisem imel pravega premora," je povedal 37-letni kajakaš, ki se po pripravah v Združenih arabskih emiratih nikakor ni mogel navaditi na hladno vreme, ki je bilo aprila pri nas.

Še enkrat več si je dokazal, da zmore. Foto: Nina Jelenc

Videl je, da je še vedno sposoben

Kauzer je eden od redkih slovenskih športnikov, ki se bodo še četrtič udeležili olimpijskih iger. Že po olimpijskih igrah v Riu, ko se je odločil, da bi rad tekmoval tudi v Tokiu, si je rekel, da bi rad znova napadal olimpijsko medaljo.

"Vidim, da sem tega še vedno sposoben. Na evropskem prvenstvu je bilo prvič po dolgem času, da je bila prisotna vsa konkurenca. Pomembno je, da sem spet malo začutil, kje so preostali tekmovalci. Povsem miren sem, ker vem, da s pravo vožnjo lahko osvojim vsako tekmo oziroma se bojujem vsaj za medaljo. Takšen je tudi cilj za olimpijske igre v Tokiu."

Vse stvari je imel pod nadzorom Po prihodu iz Združenih arabskih emiratov se nikakor ni mogel navaditi na mraz. Foto: osebni arhiv

Kauzer v svetovni karavani velja za enega od najbolj izkušenih tekmovalcev. Njegova vitrina se že šibi pod težo vseh medalj, ki jih je osvojil na največjih tekmovanjih. Tokrat je v svojo zbirko postavil še bronasto medaljo z EP, za katero v šali pravi, da si je z njo nekoliko pokvaril statistiko. Do zdaj je namreč na evropskih prvenstvih osvajal le zlate in srebrne medalje. Na koncu vseeno prizna, da je bila ta medalja zanj zelo dobrodošla. Že v soboto zjutraj na ogrevanju se je zelo dobro počutil.

"V resnici me ni moglo nič zmotiti. Vse stvari sem imel pod nadzorom, zaupal sem vase in bil sem samozavesten. Res sem imel vse stvari pod nadzorom in natanko sem vedel, kje moram paziti, kje lahko malo spustim in koliko bo dovolj za uvrstitev v finale. Če imam te stvari pod nadzorom, se po navadi stvari dobro razvijejo. In povsem normalno je, da mi je po vsem tem odleglo. Imel sem željo, da zmagam že na domačih izbirnih tekmah, ampak glede na to, kakšen sem bil, kaj več nisem mogel pričakovati."