Prvi mož olimpijskega komiteja je odpovedal obisk v Tokiu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je bil prisiljen preložiti načrtovan obisk Tokia, gostitelja poletnih olimpijskih iger. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so organizatorji tokijskih iger danes potrdili, da Bacha zaradi povečanja okužb s koronavirusom na Japonskem, ko je manj kot tri mesece do OI, v Tokio ne bo.

Bach bi moral Tokio obiskati 17. in 18. maja, vendar so se organizatorji "odločili, da zaradi več dejavnikov, vključno z vladnim podaljšanjem izrednega stanja zaradi pandemije na Japonskem, preložijo njegov obisk".

Japonska vlada in Mok sicer vztrajata, da bodo igre to poletje varne za vse udeležence, čeprav japonska javnost igram to poletje ni naklonjena.

Bach je Tokio nazadnje obiskal novembra. Foto: Reuters

Japonski mediji poročajo, da naj bi Bach obiskal Tokio enkrat junija.

Predsednica organizacije iger Seiko Hashimoto je že prejšnji teden dejala, da je načrtovan Bachov obisk na Japonsko ta mesec le malo verjeten v času, ko se olimpijsko mesto bori s četrtim valom pandemije bolezni covid-19.

Bach je sprva načrtoval sodelovanje pri oblikovanju poti olimpijske bakle v Hirošimi 17. maja, dan za tem pa bi se moral sestati še s predsednikom vlade Yoshihidom Sugo, predsednico organizacijskega odbora Seiko Hashimoto ter tokijsko guvernerko Yuriko Koike. A organizatorji so njegov obisk zdaj preložili.

Bach je Tokio nazadnje obiskal novembra in se tam srečal s predsednikom vlade ter predstavniki organizacijskega odbora.

Te dni so na Japonskem zagnali tudi spletno peticijo za odpoved OI. V nekaj dneh je peticija, naslovljena tudi na predsednika Moka Bacha, zbrala že več kot 316 tisoč podpisov.