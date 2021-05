Kauzer si je s prebojem v finale že priboril nastop na olimpijskih igrah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brez njih sta ostala konkurenta Martin Srabotnik in Niko Testen. Srabotnik je bil blizu, da boj podaljša; če bi se uvrstil v finale, bi imel še vedno enake možnosti kot Hrastničan, aktualni olimpijski podprvak, a je za desetim mestom malenkost zaostal. Zasedel je 14. mesto.

Čestitke Petru Kauzerju, ki si je s četrtim mestom v polfinalu EP v Ivrei že zagotovil olimpijsko vozovnico za Tokio. V internih kvalifikacijah je bil boljši od Martina Srabotnika in Nika Testena.#SLOkajak #CanoeEurope #TeamSlovenia #imamotokio pic.twitter.com/CGyRomcPmQ — Kajakaška zveza SLO (@Kajakzveza) May 8, 2021

Po polovici proge je še bolje kot Srebotniku kazalo Testenu, ki pa je pri 15., protitočnih vratcih storil napako, ki je ni mogel popraviti in se je predal. Do konca je progo nato prevozil brez želje, zato se je uvrstil na rep nastopajočih (38. mesto).

"Za trenutek sem uporabil napačen gib, povsem me je odneslo z linije. V trenutku je bilo konec sanj. Potrebujem nekaj časa za prebolevanje razočaranja," je dejal Testen.

Kauzerja so v polfinalu prehiteli Avstrijec Felix Oschmautz, Italijan Giovanni de Gennaro in Švicar Martin Dougoud.

Slovenijo bo v Tokiu zastopala Terčeljeva

Pri kajakašicah je že nekaj časa jasno, da bo Slovenijo v Tokiu zastopala Eva Terčelj, da upravičeno, je pokazala tudi v Ivrei. Svetovna prvakinja na divjih vodah v Italiji stopnjuje svojo formo. Potem ko v kvalifikacijah in na ekipni tekmi ni bila posebej prepričljiva, se je na težji polfinalni progi bolje znašla in se s četrtim časom ter dvema kazenskima sekundama zanesljivo uvrstila v finale.

Zagotovo pa ima tudi še nekaj rezerve, kar jih lahko daje optimizem za finalni nastop, ki se bo začel nekaj minut čez 14. uro.

V Tokio odhaja tudi Eva Terčelj. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V njem pa ne bo Ajde Novak in Urške Kragelj. Obe sta uvrstitev med najboljših deset zgrešili za malo, Novakova je progo prevozila brez dotika in končala na 12. mestu, Kragljeva pa je bila 13., zanjo so bile usodne štiri kazenske sekunde. Novakovi je za dosežek kariere zmanjkalo 31 stotink, meni, da jih je izgubila pri zadnjih vratcih, Kragljeva je za desetim mestom zaostala 62 stotink sekunde.

V polfinalu so bile sicer najhitrejše Španka Maialen Chourraut, Švicarka Naemi Brändle in Britanka Kimberley Woods, ob petouvrščeni Nemki Ricardi Funk prva favoritinja finala.