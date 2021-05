Slovenski kanuisti naknadno bronasti, kajakašice pete

Benjamin Savšek, Luka Božič in novinec Nejc Polenčič so osvojili bronasto odličje.

Benjamin Savšek, Luka Božič in novinec Nejc Polenčič so osvojili bronasto odličje. Foto: Nina Jelenc

Slovenski kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in novinec Nejc Polenčič so na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Ivrei ekipno tekmo končali na tretjem mestu. Sprva so bili branilci naslova sicer četrti, a so sodniki naknadno prisodili še en dotik pred tem tretjeuvrščenim Čehom. Zmagali so Slovaki pred Italijani.

Potem ko je kazalo, da bo Slovenija v ekipni konkurenci po dolgem času ostala brez kolajne na evropskih prvenstvih, so kanuisti s pomočjo sodnikov vendarle poskrbeli za veselje v slovenskem taboru. Zlata, ki so ga osvojili na zadnjih dveh prvenstvih, tokrat sicer ni bilo, a so bili zelo zadovoljni tudi z bronom, ki je dobra spodbuda za posamične nedeljske nastope.

Pretirano dolgega čakanja ali živčnosti ni bilo

"Sodniki so hitro sporočili, da so Čehom dosodili dotik, tako da pretirano dolgega čakanja oziroma živčnosti ni bilo. Zadovoljni smo s prikazanim, pokazali smo lepo, tekočo vožnjo. Zelo sem vesel, da je tudi Nejc dokazal, da je zrel za največje dosežke," je po svečani razglasitvi rezultatov dejal Božič.

Slovenci niso dolgo čakali na odločitev sodnikov. Foto: Nina Jelenc

Če se ozre na statistiko, je lahko izredno zadovoljen Savšek. Na zadnjih dveh prvenstvih je bila ekipna vožnja pokazatelj, kaj se bo zgodilo v posamični konkurenci, v Pauju in Pragi je ekipnemu zlatu dodal še zlato v posamični konkurenci, tudi tokrat pa bo zadovoljen, če bo ponovil ekipni dosežek, tretje mesto, še posebno, če bo v boju za olimpijsko vozovnico premagal Božiča.

Nagrada je tu

"Vsaka medalja mi veliko pomeni. Mislim, da nam je steklo, kot smo si želeli, in nagrada je tu. Ekipni vožnji smo posvetili zadnji trening, čeprav je najbolje, da se vsak posamezno pripravi, kot je najbolj možno, nato pa se pred tekmo uskladi podrobnosti," je bil zadovoljen Savšek.

Slovenci so imeli dva dotika oziroma štiri sekunde pribitka, vse je zakrivil Polenčič, a mu tega izkušena kolega iz reprezentance nista zamerila. Prav nasprotno, pohvalila sta ga.

Bronasta slovenska trojica na delu. Foto: Nina Jelenc

"Škoda, da sem se dvakrat dotaknil vratc"

"Dobro sem se pripravil, strahu ni bilo veliko, mogoče malo treme. Upošteval sem nasvete kolegov, vožnja je bila kar dobra. Škoda, da sem se dvakrat dotaknil vratc," je bil redkobeseden mladinski svetovni prvak, ki se je na svojem prvem velikem članskem tekmovanju uvrstil tudi v polfinale posamične konkurence. Enako kot njegova kolega, Savšek je v dopoldanskih kvalifikacijah zabeležil tretji čas, brez enega dotika bi bil celo najboljši.

Kauzer se je opravičil

Mladi Polenčič si dotikov tudi sam ni pretirano zameril, povsem drugače pa je bilo pri izkušenem kajakašu Petru Kauzerju. Ta je bil prav tako krivec za štiri kazenske sekunde, ki so najbrž odnesle kolajno ekipi, v kateri sta bila še Niko Testen in Martin Srabotnik, in jo potisnila na šesto mesto.

"Fantoma sem se opravičil že takoj po prihodu na cilj, zdaj pa se jima še enkrat. Se zgodi. Želel sem si odličja, tudi zaradi njiju, žal nam ni uspelo. Povsem me je odneslo z linije, udaril sem že druga vratca, nato pa še tretja. Poskušali smo popraviti, kar se je dalo, v nadaljevanju pokazali zelo solidno vožnjo, toda bilo je prepozno," se je počutil krivega Hrastničan.

Eva Terčelj, Urša Kragelj in Ajda Novak so priveslale na peto mesto. Foto: Nina Jelenc

Za mesto boljše kot kajakaši so bile kajakašice Eva Terčelj, Urša Kragelj in Ajda Novak, ki pa so imele preveč dotikov - te so si porazdelile -, da bi se lahko bolj približale kolajni. Še dlje pa so bile kanuistke Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar in Lea Novak, branilke srebra s prejšnjega prvenstva, ki so končale na zadnjem, devetem mestu.

Že pred tem sta se Kozorogova in Hočevarjeva uvrstili v polfinale posamične konkurence, Novakova pa je izpadla.

Izidi: - K1 ženske:

1. Velika Britanija 105,79 (2)

2. Avstrija + 2,19 (2)

3. Češka 5,81 (4)

4. Rusija 9,44 (4)

5. Slovenija 11,11 (10) - K1, moški:

1. Češka 88,54 (2)

2. Nemčija + 1,62 (2)

3. Velika Britanija 2,31 (2)

4. Italija 2,32 (2)

5. Slovaška 3,57 (2)

6. Slovenija 4,39 (4) - C1 ženske:

1. Slovaška 112,22 (0)

2. Velika Britanija + 4,29 (2)

3. Francija 10,36 (4)

4. Nemčija 19,40 (6)

5. Rusija 28,77 (12)

...

9. Slovenija 70,36 (58) - C1, moški:

1. Slovaška 91,86 (0)

2. Italija + 4,15 (2)

3. Slovenija 7,52 (4)

4. Nemčija 7,60 (4)

5. Irska 8,01 (4)

