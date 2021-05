Znan novi predsednik strokovnega sveta za šport, Kustečeve o zapiranju Tokia

"Tokio je zajel četrti val epidemije novega koronavirusa, odpovedani so vsi obiski in predpriprave na OI na vseh ravneh, državljani pa podpisujejo peticijo proti izvedbi OI in paraolimpijskih iger. Možno je tudi, da se bo država za zajezitev bolezni povsem zaprla," je povedala ministrica.

Dodala je, da smo pri nas v nasprotju s tem na meji, da bi lahko začeli razmišljati, kako pripeljati varno del gledalcev na tribune športnih stadionov in dvoran ter pri tem izpostavila pomen cepljenja.

Letni program ima velika nesorazmerja v izplačilih

Navedla je še dve pomembni temi, ki ju bo moral obravnavati strokovni svet. "Najprej je treba pogledati letni program športa, ki ima velika nesorazmerja v izplačilih iz državnega proračuna, saj ena zveza dobi več denarja kot Olimpijski komite Slovenije, ter da je pri dnu Zveza za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite, kar tudi ne more biti. Kot vem, strokovni svet še ni obravnaval predsedovanje Slovenije Evropski uniji, na športnem področju bo najpomembnejša tema evropski model športa," je dejala ministrica.

Norčič, načelnik upravne enote Gornja Radgona

Sledile so volitve, ki pa so bili le formalnost, saj sta bila predlagana le po en kandidat za predsedniško in podpredsedniško funkcijo. Sašo Norčič je načelnik upravne enote Gornja Radgona ter že desetletje in pol deluje v nogometu na lokalni in državni ravni, Glažar pa je med drugim podpredsednik Nogometne zveze Slovenije.

Državni sekretar za šport Marjan Dolinšek je izpostavil, da smo po nekaterih podatkih četrta najboljša nacija v svetu glede na število prebivalstva ter da "si želi, da bi vsi člani strokovnega sveta za razvoj slovenskega športa delali kot eno moštvo".

Zamenjava devetih od 17 članov državnega strokovnega sveta za šport

Vlada je 21. aprila zamenjala devet od sedemnajstih članov državnega strokovnega sveta za šport, ki jih predlaga ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Mandat je po imenovanju novembra 2017 predčasno potekel tudi dotedanjemu predsedniku Radu Pišotu, osem članov pa je ostalo. Ker je vlada istočasno zamenjala več kot polovico članov sveta, je bila po poslovniku sklicana nova ustanovna seja sveta, saj so prenehale tudi funkcije predsedniku, podpredsedniku ter članom komisij.

Prejšnja vlada je člane novega strokovnega sveta imenovala 9. novembra 2017 za dobo petih let, nekaj zamenjav je bilo nato v letu 2019. Strokovni svet med drugim daje mnenje k predlogu zakonov in drugih predpisov, ki urejajo in posegajo v šport.

Novi člani so postali Janez Urbanc, ki je pred volitvami kot najstarejšo član vodil sejo, Lovrencij Galuf, Sašo Norčič, Vladimir Sitar, Samo Logar, Polona Rifelj, Matevž Jug, Katja Koren Miklavec in Uroš Zupan.

V strokovnem svetu so po sklepu vlade ostali na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije imenovani Franci Petek, Blaž Perko, Marko Šibila, Stanko Glažar, Janez Sodržnik, Peter Škerelj, Boro Štrumbelj, ki ga je predlagala Zveza za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite, ter Matej Jamnik, ki ga je predlagala Slovenska univerzitetna športna zveza.

Vlada je poleg Pišota razrešila Frana Erčulja, Gregorja Juraka, Ivana Kukoviča, Edvarda Kolarja, Luko Steinerja, Petro Robnik, Ivana Gerjeviča in Meto Zagorc. Slednja je kot najstarejša vodila ustanovno sejo 28. novembra 2017, preden je bil za predsednika izvoljen Luka Steiner.

Ta je 28. septembra lani odstopil. V obrazložitvi je dejal, da je to storil izključno iz osebnih razlogov; menjava zaposlitve je bila edini razlog za ta korak. Februarja letos je bil za za predsednika izvoljen Pišot.

Člani strokovnega sveta so tokrat dali tudi pozitivno mnenje h kandidaturama za organizacijo evropskega prvenstva v košarki za ženske v letu 2023 in evropskega mladinskega prvenstva v biljardu v letošnjem letu.