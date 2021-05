"Nič ne more zaustaviti olimpijskih iger"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podpredsednik Mednarodnega olimijskega komiteja (Mok) John Coates je bil v današnjem pogovoru za francosko agencijo AFP odločen, da nič ne more zaustaviti poletnih olimpijskih iger v Tokiu. Že sinoči pa je Mok ter prireditelje OI v odzivu podprla tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki je zapisala, da povsem zaupa organizatorjem iger.

John Coates je v pogovoru za AFP na vprašanje, ali obstaja scenarij, po katerem bi lahko bližnje poletne OI v Tokiu v luči koronske pandemije in povečanja števila okužb na Japonskem in drugod po svetu odpadle, odločno odvrnil: "Ne. Takšen scenarij ne obstaja."

Podpredsednik Mednarodnega olimijskega komiteja John Coates je odločen, da nič ne more zaustaviti poletnih olimpijskih iger v Tokiu. Foto: Guliverimage

"Enako izjavo je dal japonski premier (Yoshihide Suga, op. STA) pred dvema ali tremi tedni tudi predsedniku ZDA Joeju Bidnu. In to zatrjuje tudi Moku. Z njim tesno sodelujemo glede vseh varnostnih ukrepov. Olimpijske igre letos bodo," je zatrdil Coates.

Suga in Biden sta se pogovarjala aprila, v pogovoru pa je japonski premier poudaril, da delajo prireditelji vse, kar je možno, da zaustavijo širjenje covida-19 in pripravijo "varne in tudi zavarovane" olimpijske igre.

Dvomi vseeno ne pojenjajo

A dvomi glede organizacije iger ne pojenjajo. Pred dnevi so na Japonskem odprli peticijo za odpoved iger, ki jo je v treh dneh podpisalo že blizu 270.000 Japoncev. V petek pa je Suga podaljšal izredne razmere zaradi koronske krize v Tokiu, Osaki in nekaj drugih prefekturah do konca maja.

Coates, vodja Mokove koordinacijske komisije za igre, je za AFP poudaril, da je Mok skupaj z organizatorji opravil ogromno dela, da zagotovi varnost vseh udeležencev iger in tudi japonske javnosti.

Foto: Guliverimage

"V prvi polovici leta smo predelali vse najslabše možne scenarije in zanje poiskali protiukrepe. Zdaj jih implementiramo, vzpostavljeni pa so bili, kot da še nimamo cepiva. Zdaj imajo športniki dostop do cepiva. Že tu smo na boljšem. Igre bodo brez dvoma potekale," je dejal Coates novinarjem na letnem zasedanju avstralskega olimpijskega komiteja v Sydneyju.

Ameriški farmacevtski velikan Pfizer in njegov nemški partner BioNTech sta pred dnevi sporočila, da sta se z Mokom dogovorila za dobavo cepiva proti covidu-19 za vse športnike in športne delavce v času poletnih olimpijskih iger med 23. julijem in 8. avgustom ter tudi za paraolimpijske igre v Tokiu. Že pred časom je Kitajska prav tako ponudila svoje cepivo.

Mok pa so že v petek zvečer podprli tudi pri WHO. Iz Ženeve so sporočili, da je nekatere varnostne ukrepe glede športnikov, gledalcev in olimpijske vasi moč sprejeti šele tik pred igrami, glede na takratno epidemiološko sliko, a da povsem zaupajo prirediteljem, da bodo pripravili varne igre.

"Ne gre za to, ali bomo imeli olimpijske igre ali ne - gre samo za to, kako se bodo organizatorji spopadli s protikoronskimi ukrepi znotraj pripravljenega načrta," je na novinarski konferenci v Ženevi dejal direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan.

Dodal je, da je na japonskih oblasteh, da se odločijo, koliko oziroma če sploh kaj gledalcev si bo lahko ogledalo olimpijske boje športnikov. Prireditelji so sicer tujim obiskovalcem že prepovedali prihod na igre, o domačih pa se za zdaj še niso izjasnili.

"Zaupamo Moku, mestu Tokio in japonski vladi, da bodo sprejeli pravilne odločitve, kako kar najbolje upravljati s tveganjem glede okužb z novim koronavirusom," je še dejal Ryan.