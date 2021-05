Potovanje v središče sveta bakle

Svet bakle, ki je vselej obkrožen s številnimi radovedneži, tekači, kolesarji in naključnimi mimoidočimi, po drugi strani pa s partnerji OKS-ZŠZ in projekta Slovenska bakla, je obdan z mejami Slovenije. In prav v središče teh koordinat naše dežele je danes pot vodila plamenico, ki je gostovala v občinah Šmartno pri Litiji, Litija in Dol pri Ljubljani.

Prva jutranja postaja je bila na krožni stezi ob OŠ Šmartno pri Litiji, kjer je baklo pričakala gruča domačinov. Nekateri so se resno ogrevali, četudi je bil krog za nosilce bakle ne prav dolgih 200 metrov. Toda povprečna starost nosilcev v Šmartnem je bila med najvišjimi, kar jih je v tednu dni spoznala bakla. Prvi koraki so po pozdravnem nagovoru pripadli županu Rajku Meserku, dolgoletnemu ravnatelju ljubljanske Opere, pa tudi športnemu entuziastu, ki je baklo predal učencem, dijakom in mladim šmarskim športnikom, nadaljevale pa so njihove učiteljice, člani društva Šent, bodoči alpinisti, športnik invalid pod okriljem Toyotinega slogana »Začni svoje nemogoče«, izžrebanec nagradne igre Banke SKB, generalnega sponzorja OKS-ZŠZ in drugi. Bakla je bila vnovič predmet fotografskega poželenja. Ko je zadostila vsem željam, je hitro »skočila« nazaj v svojo bukovo škatlo ter se odpravila proti sosednji Litiji.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Tam je baklo čakala razgibana pot, najprej po litijskih ulicah, čez Savo, proti nogometnemu igrišču in naprej proti središču Slovenije. Na tribunah ob nogometni zelenici so se na varni koronski razdalji zbrali številni starši mladih litijskih športnih navdušencev. Nekateri njihovi otroci so kroge okoli igrišča tekli tako hitro, da se je bakli skorajda zvrtelo. Tudi tu je bakli uvodne besede namenil župan (Franci Rokavec), ki jo je nato v družbi številnih domačih kolesarjev pospremil navkreber vse do Geometričnega središča Slovenije (GEOSS) pri Vačah. Kolesarji, bilo jih je več kot 30, so baklo ves čas brez težav dvignjeno visoko v zrak ponesli do težišča Slovenije. Tam je bakla prvič doslej slišala tudi Zdravljico, kar se na GEOSS kot nekakšen simbol slovenstva, tudi spodobi.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Po spustu v dolino skozi občino Moravče je bakla pristala na svoji zadnji postaji tega tedna – v občini Dol pri Ljubljani. Od rok do rok je potovala vse od Dolskega do središča Dola, ves čas ob spremljavi gasilcev, številnih otrok, članov Športnega društva Partizan Dolsko, Tekaškega smučarskega kluba JUB Dol, učencev OŠ Janka Modra, ob koncu pa tudi znanih olimpijcev, ki je od nekdaj dajejo pečat tej občini. Željko Savič, župan Dola, je v družbi podpredsednika OKS-ZŠZ Janeza Sodržnika, ponosno nagovoril krajane, med katerimi so bili tudi odlični olimpijci – ambasadorka Jeklene volje Petra Majdič, Mitja Valenčič, Uroš in Jure Velepec, Jože Klemenčič in Andreja Prislan Smrekar. Bakla je svoj prvi teden končala v prostorih občine, kamor jo je župan Savič povabil na prigrizek in kozarec penine.