Baklo prvič spremljali konjeniki

Kljub nehvaležni epidemiološki situaciji Ljubljana seveda tudi letos praznuje svoj dan, ki bo sicer v nedeljo, tek z baklo po ulicah središča prestolnice pa je praznik Ljubljane obeležil že danes. Na Tromostovju, torej na istem mestu, kjer so pred 76 leti nepregledne množice pozdravile enote 7. korpusa partizanske vojske kot osvoboditelje Ljubljane, je danes zaradi epidemije in slabega vremena slovenski bakli žal ploskalo manj ljudi, a tek za vse nastopajoče zato ni bil nič manj vznemirljiv.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Z baklo jih je teklo več kot 120, članov športnih društev, klubov, humanitarnih in invalidskih organizacij in drugih ljubiteljev športa. Nekaj predaj plamenice so opravili tudi pokrovitelji OKS-ZŠZ, med njimi tekači iz Skupine SIJ, kjer je bila pred dvema tednoma narejena bakla iz recikliranega jekla in bukovega lesa. Tekli so mladi in stari, vsem je bilo skupno, da so bili mokri. Prav sredi teka po središču mesta med Mestno hišo, Ribjo brvjo in Tromostovjem se je nad nosilci bakle ulilo, toda jeklena volja je navzoče gnala naprej in niti en nosilec ali ekipa se močnemu dežju navkljub ni odpovedala nastopu.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Brezovica je baklo pričakala pred osnovno šolo, kjer jo je pozdravil župan Metod Ropret v družbi njihove olimpijke, smučarske skakalke Špele Rogelj. Vrvež učencev je bil tako pisan, da se je bakle usmililo tudi nebo, saj je dež za pol ure ponehal. Ravno toliko, da so vse predaje bakle opravile svoje delo, torej tek okoli šole in igrišča. Baklo so ponesli člani in nadobudneži brezoviških športnih klubov, zadnji krog pa je pripadel Rogljevi. Župan Ropret, sicer tudi sam velik ljubitelj športa, olimpizma in predsednik Odbojkarske zveze Slovenije, se je zahvalil OKS-ZŠZ, podprl idejo o projektu Slovenska bakla in plamenici zaželel srečno pot vse do cilja, ki bo na dan odprtja OI v Tokiu 23. julija.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Če je bila bakla v Ljubljani mokra, je bila zatem v Medvodah povsem premočena! K sreči so občinski organizatorji, v imenu katerih je navzoče in prihod bakle pozdravil podžupan Ivo Rep, štartno-ciljno ravnino bakle umestili pri novi tržnici v Medvodah, kjer je bilo dovolj prostora, medosebne razdalje in predvsem strehe za nosilce bakle. Znova so baklo nosili mladi in manj mladi, pa tudi sedem znanih medvoških olimpijcev Alenka Bikar, Eufemija Štorga, Sašo Jereb, Jani Kršinar, Aljaž Sedej, Izidor Šušteršič in paralimpijec Ivan Kosec. Za čudovito popestritev popotovanja slovenske bakle sta v Medvodah poskrbela dva čudovita konja iz konjeniškega centra Lava, ki sta – tako kot ostalih 50 tekačev – »povabila« jekleno-leseno gostjo na en krog po Medvodah.

Tudi jutri bakla ne bo počivala, odpravila se bo malce bolj proti vzhodu, saj bo gostovala v občinah Šmartno pri Litiji, Litija in Dol pri Ljubljani.