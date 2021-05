Bakla tudi v rokah najlepše Slovenke

Že začetek v Bovcu je bil izjemen. Otroci z Osnovne šole Bovec so se zbrali pri hangarju na letališču, kjer so razvili svoje transparente z lepimi željami našim olimpijcem na bližnjih igrah v Tokiu. Prav vse generacije, torej učenci od prvega do devetega razreda, so v svojem »mehurčku« pripravili sprejem za baklo, ki je sicer dobršen del poti opravila po okolici Bovca že dan prej, ko so jo tekači pospremili z Vršiča do središča Bovca in nato do Kanina, od tam je bakla »prismučala« do vzletišča za jadralne padalce. Trije izkušeni padalci so z baklo poleteli do doline, kjer so jo prevzeli bovški gorski kolesarji, končala pa je v rokah kajakašev, ki so jo po brzicah mrzle Soče spustili do Srpenice.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Ponedeljek pa je bil tako bolj namenjen otrokom, ki so po letališču odtekli nekaj krogov, nato so nastopili telovadci 8. razreda OŠ Bovec, baklo pa je uradno krstila šesterica bovških športnikov – alpinist Tine Cuder, nogometaš Primož Zorč, ekstremni kajakaš Igor Mlekuž, nogometašica Zala Kuštrin, ekstremni smučar Matej Bradaška in mladi atlet Tobi Gaberšček. Po pozdravnem nagovoru župana Valterja Mlekuža je za baklo, ki jo je omogočil in izdelal pokrovitelj OKS-ZŠZ, Skupina SIJ v njihovi jeklarni SIJ Metal na Ravnah na Koroškem, poprijel tudi nekdanji bovški olimpijec, alpski smučar Miran Gašperšič (udeleženec ZOI v Innsbrucku leta 1976). Ob glasbeni spremljavi zbora OŠ Bovec je slovenska bakla zapustila bovško letališče in se v spremstvu omenjenih športnikov podala proti Kobaridu.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Pri Napoleonovem mostu v Kobaridu je trinajsterica tekačev že nestrpno pričakovala baklo, ki jo je iz rok bovškega podžupana Vasje Viteza prevzel njegov kobariški kolega Marko Miklavič. Trinajsterica nosilcev bakle je bila nadvse pisana, predvsem pa v odlični kondiciji, saj so z njo pretekli kar nekaj kilometrov po Kobaridu skozi stari del mesta in znameniti drevored do osrednjega trga. Poleg podžupana Miklaviča je prihod bakle pozdravil tudi podpredsednik OKS-ZŠZ Janez Sodržnik, še največji aplavz šolarjev, ki so varno izza ograje opazovali baklo, pa je požela njihova znamenita sokrajanka, nekdanja alpska smučarka, zdaj pa svetovno znana kuharska mojstrica Ana Roš. Da je v odlični formi, je Roševa dokazala ves čas v teku kobariške skupine, v kateri ji je družbo delala še ena znana Kobaričanka Lara Kalanj, uradno najlepša Slovenka leta 2018. V imenu Tekaškega kluba Kobarid je nekaj besed bakli namenila tudi mlada atletinja Hana Kanalec.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Zadnja postaja prvega dne popotovanja bakle po 212 občinah Slovenije je bil Tolmin, kjer je župan Uroš Brežan baklo najprej pozdravil ob sotočju Tolminke in Soče, k prekrasni fotografski kulisi pa je povabil sokrajana, odličnega kanuista in nekdanjega olimpijca Saša Taljata, ter paralimpijsko strelko Cvetko Pičulin. Bakla je svoje tolminske kilometre nato nabirala na novi atletski stezi stadiona v športnem parku Brajda, kjer je prvi krog z njo odtekel kar župan Brežan, tudi sam nekdaj odličen igralec futsala, ki ima s kar nekaj klubi že dolgo »domovinsko pravico« v Posočju.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Baklo so si kot štafeto nato izmenjevali člani tolminskih športnih društev in klubov, zadnja pa jo je ponesla Naja, prva izmed izžrebank v nagradni igri generalnega sponzorja OKS-ZŠZ, banke SKB.

Bakla je tako preživela nadvse živahen krst v Posočju, jutri pa sledi pot v štiri občine – Cerkno, Idrijo, Vipavo in Komen.

