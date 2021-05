Od Franje do Štanjela

Začeli smo na parkirišču pred partizansko bolnico Franja v občini Cerkno, od koder so baklo v dolino ponesle predvsem otroške roke. Mimo gostišča Gačnk, Loga in Poljan so jo do fontane v središču Cerkna prinesli domači taborniki, skavti, učenci OŠ Cerkno, slab kilometer pred koncem pa tudi Marko Obid, nadvse agilni in hitri član Društva upokojencev Cerkno. Bakla je v Cerknem prešla v roke župana Gašperja Uršiča, ki je spomnil na nekatere uspehe domačih športnikov, hkrati pa se zahvalil Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez za sodelovanje v projektu Slovenska bakla in seveda zaželel plamenici srečno pot na dolgi odisejadi po Sloveniji.Druga torkova postaja je bila občina Idrija, natančneje pot od Divjega jezera do gradu Gewerkenegg.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Že tik ob čudovitem Divjem jezeru, kraškem sifonskem jezeru, iz katerega teče najkrajša slovenska reka Jezernica (dolga je 55 metrov), sta baklo prijela dva znana idrijska olimpijca, kolesarja Tanja Žakelj in Valter Bonča.

V družbi mladih nadobudnih idrijskih športnikov sta gorska kolesarka Tanja, udeleženka OI v Londonu 2012 in Riu 2016, in Valter, udeleženec prvih poletnih iger za samostojno Slovenijo v Barceloni leta 1992, pridno nabirala kilometre vse do središča Idrije in nato do gradu Gewerkenegg, kjer je baklo sprejel župan Tomaž Vencelj.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Na čudoviti poti do Idrije so jo nosili številni gimnazijci, osnovnošolci iz Idrije, Spodnje Idrije in Črnega Vrha, na dvorišču prelepega »rudniškega« renesančnega gradu pa je baklo pričakal tudi eden največjih slovenskih reli voznikov Darko Peljhan s svojim nabritim avtomobilom.Živahno, a vsekakor v okviru priporočil in zahtev NIJZ glede epidemije, je bilo tudi v Vipavi, ki je baklo pričakala pred dvorcem Lanthieri. Tam so številni domači športniki, vojaki ter otroci in mladostniki s posebnimi potrebami Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS Vipava) odtekli veliko krogov po središču mesta, predaje bakle pa so potekale tekoče, z obveznim razkuževanjem in fotografiranjem.

Med prisotnimi je bil tudi vipavski župan Gorana Kodelja, ki je pozdravil vse sodelujoče, opisal razmere glede športnih aktivnosti v občini in z veseljem poprijel za baklo in z njo odtekel en krog po »svoji« Vipavi.Zadnja torkova postaja bakle je bila na Krasu, saj je v občini Komen obiskala kar nekaj vasi z izjemno kuliso v popoldanskem soncu med vinogradi. Začeli smo v Kobjeglavi, tekli skozi Kobdilj, Tupelče in Hruševico in prišli do Štanjela, kjer je domača mladina odtekla še en velik krog okoli slikovite kraške vasi na griču, »na placu« pod gradom Štanjel pa jo je pričakal tudi Erik Modic, ki ji je namenil nekaj prijaznih besed.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Po kraških vaseh občine Komen so baklo nosili številni mladi in malce manj mladi športniki, od živahnih članic balinarskega kluba Agrochem Hrast do nogometašev Komna in košarkarjev Krasa. Ponosno so s plamenico tekli tudi člani Društva za duševno zdravje Vezi, Kinološkega kluba Komen in Kulturnega društva Hruševica ter še številni drugi domačini.

Bakla je v poznih popoldanskih urah pri gradu Štanjel precej »utrujena« zaključila svojo torkovo pot, jutri pa jo že čakajo novi izzvi v občinah Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Ajdovščina.

