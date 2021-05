Že začetek je bil spektakularen, saj se je slovenska bakla povzpela na Cerje, 25 metrov visok Pomnik miru in razgledni stolp na zahodnem robu kraške planote. Tam jo je pozdravil Mauricij Humar, župan občine Miren-Kostanjevica. Predal jo je Borutu Klančiču, ki jo je z gorskim kolesom v družbi petih kolegov iz Avto-moto karting kluba Ales.ca-racing pripeljal v dolino do nogometnega igrišča v Biljah. Tam so jo prevzeli mladi športniki, dekleta in fantje iz nogometnih društev Bilje in Adria ter Osnovne šole Miren, ki so z njo nabirali kilometre po travi igrišča. Nato je za baklo poprijela mirenska »morska deklica«, plavalka in potapljačica Karin Heuffel, sicer paralimpijska športnica, ki težki bolezni navkljub res izkazuje pravo jekleno voljo, zadnji krog pa je odtekla v družbi podžupana Zvonka Ferfolje.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Tudi naslednja občinska predaja je šla v smeri nogometnega igrišča. Podžupan Ferfolja jo je namreč pri Bukovici predal Tariku Žigonu, županu občine Renče-Vogrsko. Na nogometni zelenici v Renčah so fantje in dekleta že komaj čakali nanjo, po pozdravnem nagovoru župana so se z baklo namreč urno pognali v nekaj krogov. Baklo so nosili nadobudni nogometaši, nogometašice in kotalkarice iz Renč.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Ker ima jekleno-lesena plamenica skorajda dva kilograma, so se morali najmlajši nosilci res kar dobro potruditi, da so ponosno dvignjeno baklo prenesli okoli nogometnega igrišča. Župan Žigon je nato na občinski meji pričakal Miloša Popoviča, predsednika Športne zveze Ajdovščina, ki se je z baklo namenil v tretjo občino tretjega dne popotovanja po Sloveniji.

V Ajdovščini je bila 5. maja 1945 ustanovljena prva slovenska vlada po 2. svetovni vojni. Občina ima tako na ta dan v spomin na osvoboditev izpod fašizma in priključitev Primorske Sloveniji svoj praznik. Letos, torej danes, je bil – ukrepom v boju proti epidemiji navkljub – praznik še dodatno začinjem s prihodom slovenske bakle. Lavričev trg v središču mesta so preplavili domači tekači, ki prihajajo iz nadvse različnih športnih panog. Na krožnem teku po trgu so baklo nosili kolesarji, lokostrelci, triatlonci, deskarji, nogometaši, rokometaši in rokometašice, iz bližnjih teras lokalov so jih bučno spremljali njihovi sokrajani, pozdravil pa jih je tudi župan Tadej Beočanin.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

V Ajdovščini je bila nadvse živahno, za piko na i pa so ob občinskem prazniku baklo pozdravili, se fotografirali in obujali olimpijske spomine tudi domači olimpijci - Polona Batagelj, Primož Štrancar, Lojze Bajc, Aleksander Lapajne, paralimpijec Marko Sever in bržkone bodoča ajdovska olimpijka ter vse bolj prepoznavna smučarka Andreja Slokar.

Jutri bo slovenska bakla znova »na nogah« od jutra do poznega popoldneva, saj bo obiskala še štiri občine v goriški regiji, predaje bodo namreč potekale v občinah Šempeter-Vrtojba, Brda, Kanal ob Soči in Nova Gorica.

