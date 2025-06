Gledanost že dolgo ni bila tako slaba

V noči na torek bo na sporedu peta tekma finala lige NBA, ko se bosta med seboj pomerila Oklahoma City Thunder in Indiana Pacers. Trenutne statistike pravijo, da tako slabe gledanosti finalne serije najmočnejše košarkarske lige na svetu že dolgo ni bilo.

Gledanost finalnih tekem lige NBA je po pričakovanjih precej nižja kot lani. Gledanost je po nekaterih podatkih nižja za okrog 20 odstotkov. Nekateri mediji poročajo, da je bila to tretja najslabše gledana tekma po letu 1988, če izvzamemo leto 2020, ko je v svetu vladala pandemija in so igralci igrali v mehurčku.

Spomnimo, da so lani v finalu igrali Boston Celtics in Dallas Mavericks. Takrat je v dresu Dallasa igral Luka Dončić, najboljši slovenski košarkar.

To pa ne pomeni, da ljubitelji košarke ne gledajo kakovostnih obračunov. Tokrat bo Oklahoma City Thunder igrala na domačem parketu in poskušala doseči še drugo zaporedno zmago in povesti s 3:2 v zmagah.

Košarkarji Indiana Pacers pa bodo poskušali pozabiti končnico prejšnje tekme, ko so v zadnjih treh minutah dosegli le eno točko. V ospredju bo znova Tyrese Haliburton, ki poudarja, da si ne smejo privoščiti še ene tako slabe končnice in da je serija še vedno povsem odprta. Vsekakor bo peta tekma zelo pomembna …

Liga NBA, 14. junij, finale:

Liga NBA, finale: Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers /2:2/ // Rezultat v zmagah, prvak bo moštvo, ki bo prvo zbralo štiri zmage.

Preberite še: