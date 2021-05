Bakla preživela tudi močne sunke južnega vetra

Slovenska bakla, simbol jeklene volje slovenskih olimpijcev, ki so jo izdelali v jeklarni SIJ Metal na Koroškem, je četrtek začela v občini Šempeter-Vrtojba, kjer so se jo že kmalu po prihodu v vrtec in šolo v Vrtojbi razveselili najmlajši. Po zvedavih pogledih in občudovanju nadobudnežev so baklo mimo Podružnične šole Vrtojba in Športnega centra Šempeter ponesle, bolje rečeno odpeljale, mlade domače kotalkarice, tudi slovenska reprezentantka Tanita Černe. Po fotografiranju pri Osnovni šoli Ivana Roba in istomenskem trgu v Šempetru jo je iz rok legendarnega domačega športnega delavca Vojka Orla prejel župan Milan Turk, ki je nagovoril (žal zaradi ukrepov ob epidemiji maloštevilne) domače ljubitelje športa in mlade športnike, še največ je bilo nogometašev in kolesarjev. Baklo je zatem župan Turk v bližnji Novi Gorici na Trgu Evrope predal zamejskim športnikom in predstavnikom sosednje italijanske občine Gorica, a le za nekaj minut, saj se je bakli med dežnimi kapljami že mudilo v Goriška Brda.

Sicer čudovita Brda so bila tokrat bolj hladna in prepihana, saj je južni veter v sunkih potegnil tako močno, da niti zastav jeklene volje in olimpijskih sanj nekaterih nosilci niso mogli razviti. Vseeno so bili gostitelji na čelu s podžupanom Žarkom Kodermacom nadvse ljubeznivi, bakla je od OŠ Alojza Gradnika na Dobrovem pospešila proti Vipolžam in Šmartnem ter glavni postanek opravila pri razglednem stolpu na Gonjačah. Nosili so jo domači kolesarji, nogometaši, dekleta twirling kluba Brda, duh olimpizma pa je bakli v Brdih vdihnila Lidija Kristančič, nekdanja odlična atletinja, udeleženka OI v Moskvi 1980 in Los Angelesu 1984. Četudi je v Brdih pihalo, si bo bakla gostovanje v naši vinorodni in sadni občini zapomnila tudi po prvih letošnjih češnjah!

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Sledil je spust bakle do predaje med občinama Brda in Kanal ob Soči pri župnijski cerkvi Marijino Celje v Ligu nad Sočo, kjer je podžupan Kodermac poleg prvih češenj sosedi iz Kanala, torej županji Tini Gerbec, izročil tudi plamenico. Pot je nadaljevala do plaže ob Soči v Kanalu in čez most do trga pri občini. Tam je po nagovoru županje Gerbčeve, ki ga je spremljalo veliko v »mehurčke« razdeljenih šolarjev in mladih kanalskih športnikov, v družbi urnih tekačev in kolesarjev mimo Deskel in Plav prešla občinsko mejo, zapustila Kanal in se vrnila v Novo Gorico.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Ker je Nova Gorica vendarle prvo večje mesto na poti slovenske bakle, si je le-ta prislužila tudi policijsko spremstvo in po številnih predajah mladih goriških športnikov z nekajminutno zamudo pritekla do Športnega parka Nova Gorica ter se ustavila na atletski stezi. Tu jo je že čakal pravi direndaj, številni gostje, predstavniki OKS-ZŠZ in domačih športnih klubov. Manjkala ni niti ambasadorka bakle Urška Žolnir Jugovar z naraščajem in seveda njeni olimpijski kolegi, znani goriški športniki Meta Mačus, Ana Bucik, Uroš Kodelja, Bojan Tokič in znova tudi Lidija Kristančič. V družbi predstavnikov domačih športnih klubov je bakla odtekla še deset krogov, novogoriški podžupan Simon Rosič pa jo je ob koncu prijetnega druženja predal ljubljanskemu podžupanu Dejanu Crneku.