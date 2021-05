Polhov rep oklofutal baklo

Že ponedeljkov začetek bakle je bil zelo prisrčen in živahen. Prvi gostitelj je bil pred OŠ Log – Dragomer župan Miran Stanovnik, sicer izjemen športnik, večkratni udeleženec relija Dakar, ekstremni motorist in nasploh ljubitelj aktivnega življenja. Tudi sam je bil vesel ob pogledu na »postroj« učencev šole, ki so v majhnih »mehurčkih« prihajali na atletsko stezo in v družbi učiteljic z baklo odtekli nekaj krogov. Baklo, ki je v teh dneh zagotovo eden od najbolj razkuževanih predmetov v naši deželi, so si sprva podajali najmlajši, vse do 9. razreda najstnikov, častni krog je pa z nasmehom in ob aplavzu odtekel tudi šolski kuhar. Sledili so člani številnih športnih društev, vse do lokalnih društev upokojencev, pohodniki in balinarke, med nosilci pa je bil tudi Matija Nik, častni občan občine Log – Dragomer.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Ker ura tudi v Polhograjskih Dolomitih hitro teče in nič ne reče, je bakla kmalu odbrzela proti Horjulu, kjer jo je pričakal župan Janko Prebil. Krajani so želeli bakli pokazati čim več svoje občine, tako da so jo čakale številne predaje skozi Podolnico, Zaklanec in Ljubgojno, vmes so jo horjulski tekaški zanesenjaki prinesli vse do vrha dolomitskega griča pri cerkvi Sv. Urha. Bakla je bila tudi na velikih in majhnih kolesih, torej v rokah horjulskih kolesarjev in inline hokejistov kluba Dinamiti. Po polurnem krogu, v katerem se je v družbi plamenice preznojilo več kot 30 nosilcev bakle, je prišla do cilja pred občinsko stavbo, kjer jo je olimpijka Nina Bednarik, smučarka prostega sloga in udeleženka ZOI v Torinu 2006, znova predala županu Prebilu, ta pa ji je zaželel srečno nadaljevanju poti po Sloveniji.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Da polhi ne spijo več, se ja bakla prepričala med tretjim ponedeljkovim postankom. Franc Setnikar, župan občine Dobrova – Polhov Gradec jo je pozdravil pri OŠ Dobrova, kjer jo je že čakalo na stotine radovednih pogledov osnovnošolcev, prva pa sta se ji približala člana folklorne skupine Grof Blagaj, oblečena v polhograjsko nošo s sredine 19. stoletja. Nadaljevali so mladi in malo manj mladi, člani KS Črni Vrh, Šentjošt, Dobrova in Polhov Gradec, pa akrobatska skupina Bobri, člani godbe Dobrova – Polhov Gradec, zadnji krog z baklo pa je pripadel domači olimpijki, smučarski skakalki Urši Bogataj. Seveda je povsem razumljivo, da je maskota občine polh (po imenu Blagajko), ki je bil ob atletski stezi pred šolo že nadvse aktiven. Tudi sam je želel poprijeti za baklo, a kaj, ko imajo polhi še posebej po zimskem spanju nadvse košat in dolg rep, s katerim je Blagajko ponesreči »prisolil klofuto« nič hudega sluteči bakli, ki se je zvrnila po tleh, a jo odnesla brez prask. Še en dokaz, da je kombinacija recikliranega jekla in bukovega lesa takorekoč neuničljiva.

Slovensko baklo jutri čaka pot na drugo stran Ljubljane in sicer bo gostovala v občinah Trzin, Mengeš in Domžale.