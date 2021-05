Trzinski šolarji plamenici namenili mlajšo sestro

Trzinski župan Peter Ložar je pozdravil baklo in »svoje« osnovnošolske nadobudneže, tudi čast prvega pretečenega kroga je pripadla simpatičnemu županu. Sledila je prava invazija učencev OŠ Trzin, saj so z baklo v družbi svojih učiteljic tekli takorekoč vsi otroci od prvega do petega razreda. Prav prisrčno so se na štart teka podajali najmlajši, ki so bakli namenili številne transparente z dobrimi željami našim športnikom na prihajajočih igrah v Tokiu, dekleta pa so izdelala celo repliko bakle iz lepenke, tako da sta v Trzinu en krog odtekli celo dve bakli! Najmlajša nosilka bakle je bila dveletna Lilija, hči Trzinčana, sicer znanega televizijskega voditelja Gregorja Trebušaka. Gregor je bil pravzaprav dvojni nosilec, saj je krog pretekel v naročju s hčerko in baklo. Ob koncu so se šolarjem pridružili še trzinski kolesarji, ki so plamenico odpeljali do nekaj kilometrov oddaljene občinske meje z Mengšem, kjer so jo pri Kraljevi kapelici pričakali njihovi kolegi iz prihajajoče občine.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Nadvse živahno je bilo nato tudi ob atletski stezi pri športni dvorani v Mengšu, kjer so v prvi predaji »štafete« tekli župan Franc Jerič, ter olimpijca, smučar Andrej Kozelj (ZOI Innsbruck 1976) in atletinja Marina Tomič (POI London 2012). Tudi druga skupina v družbi bakle je bila olimpijsko obarvana, zanjo je namreč poprijel naš odlični smučarski skakalec Anže Lanišek, sledili pa so mu mladi skakalni kolegi iz Smučarsko-skakalnega kluba Mengeš. Tudi Mengeš je z aplavzom pozdravil svojega paralimpijca, baklo je po atletski stezi namreč nesel član slovenske reprezentance v sedeči odbojki Matic Keržan. Sledili so številni drugi mengeški športniki, ki jih ima občina res na pretek, poleg članov mlajših starostnih kategorij so baklo visoko dvignili v zrak nekdaj odlični košarkarji Slavko Duščak, Lado Gorjan in Jože Podgoršek.

Foto: Aleš Fevžer/OKS Mengšu so sledile sosednje Domžale. Odveč je najbrž poudarjati, da so tudi Domžalčani silno ponosni na svoje športnike, ki jih je na atletski stezi nogometnega stadiona ob Kamniški Bistrici pozdravila podžupanja Renata Kosec. Nosilci bakle so bili člani Košarkarskega kluba Helios, Nogometnega kluba Domžale, Atletskega kluba Domžale, Društva Šola zdravja ter kopica posebnih gostov. V družbi večkratnega olimpijca, biatlonca Klemna Bauerja, je tekel tudi paralimpijec, igralec namiznega tenisa Luka Trtnik, nato večkratni prvak tekem za slovenski, evropski in svetovni pokal v kickboksu Marjan Bolhar, pa tudi Darko Flis, član Društva upokojencev Domžale, sicer pa strasten karateist, ki je navzočim predstavil tudi sistematično povezano serijo tehnike napada, torej klasično japonsko kato. Največji aplavz med udeleženci teka z baklo v Domžalah je pripadel Martinu Močniku in njegovi Bibi. Domžalčan, ki je povsem slep in ga spremlja prijazna psička Biba, je namreč kot prvi na svetu slep prehodil kar 841 kilometrov dolgo slovito romarsko Jakobovo pot do Compostele na severu Španije. En krog po domžalskem stadionu je bil tako za Martina in Bibo pravi mačji, bolje rečeno pasji kašelj.

Foto: Aleš Fevžer/OKS Slovenska bakla, plamenica iz bukovega lesa in recikliranega jekla Skupine SIJ z Raven na Koroškem, bo jutri zaključila svoje popotovanje po osrednji Sloveniji oziroma po občinah, ki pripadajo regijski pisarni Ljubljana Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. Obiskala bo še občini Lukovica in Kamnik, potem pa bo po dnevu premora pot nadaljevala na Notranjskem.