Zakrajšek in Debeljak še lahko upata na OI

Kajakaši in kanuisti na mirnih vodah so v Szegedu opravili prvi tekmovalni dan dodatnih evropskih olimpijskih kvalifikacij za uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu. Kajakaša Jošt Zakrajšek in Vid Debeljak ostajata v igri za olimpijsko vozovnico, prvi bo v četrtek veslal v finalu na 1000 metrov, Vid Debeljak pa v finalu na 200 metrov. Olimpijske igre zagotavljata prvi dve mesti v finalu.

Zakrajšek je tako v kvalifikacijah kot v polfinalu zasedel tretje mesto v svoji skupini.

"Zadovoljen sem z uvrstitvijo v finale. Z vsako vožnjo sem bil boljši in upam, da se bo tako stopnjevalo in da jutri pokažem najboljše. Dve mesti vodita na OI. Vse v finalu sem že premagal in vsi so že premagali mene. Nekateri tekmovalci so na papirju res velike ribe, vendar pa so vsi premagljivi. Nekateri so danes pokazali, da so malo v ospredju, a do jutri se lahko še marsikaj spremeni," je povedal Zakrajšek.

Debeljak dvakrat tretji

Tako kot Zakrajšek na 1000 je tudi Debeljak na 200 metrov zabeležil dve tretji mesti.

"Z današnjima nastopoma definitivno ne morem biti zadovoljen, vem, da znam veslati veliko bolje. Na srečo je bilo dovolj za jutrišnji finale, v katerem bo odločilen start. Videli bomo, kakšne bodo vetrovne razmere. Zna se zgoditi, da bo tudi to nekoliko odločalo o časih," je povedal po tekmi.

"Z današnjima nastopoma definitivno ne morem biti zadovoljen, vem, da znam veslati veliko bolje," pravi Vid Debeljak. Foto: Nina Jelenc

Medvedova končala nastope

Največ nastopov med Slovenci je danes zbrala Mia Medved, ki je tekmovala tako na 200- kot 500-metrski razdalji. V kvalifikacijski skupini na 500 metrov je bila peta, v polfinalni pa nato četrta, finale je zgrešila za eno mesto. Popoldne jo je čakal še nastop na 200 metrov. V svoji kvalifikacijski skupini na tej razdalji je v cilj priveslala kot peta in si zagotovila polfinale, kjer pa je nato osvojila sedmo mesto in zaključila nastope.

V četrtek bodo na vrsti finalne tekme evropskih olimpijskih kvalifikacij, v petek pa se začenja tekma svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah, kjer bodo tekmovali Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman, Rok Šmit in Vid Debeljak.