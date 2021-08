Bi radi pozdravili Dončića in ekipo? Ob 17.20 bodo pristali na Brniku.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarji, ki so na olimpijskih igrah v Tokiu osvojili izjemno 4. mesto, bodo danes ob 17.20 prileteli na Brnik.

Danes ob 17.20 bo na Letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani pristalo letalo s slovensko košarkarsko reprezentanco na krovu. Krajšo novinarsko konferenco in sprejem bomo v živo spremljali tudi na Sportalu.

Slovenska košarkarska reprezentanca je s 4. mestom na olimpijskem turnirju v Tokiu zabeležila enega največjih uspehov slovenske košarke, znova pa je povezala slovenske ljubitelje košarke, ki so zadnje dni dihali s svoji košarkarskimi ljubljenci.

Posebna čast je doletela največjega zvezdnika v slovenski ekipi, Luko Dončića, ki je bil izbran v idealno peterko turnirja, navijači pa so ga z glasovanjem na spletni strani Fiba razglasili celo za najkoristnejšega košarkarja (MVP) turnirja.

Takoj po pristanku letala, ki bo okrog 17.20 priletelo iz Münchna, bosta selektor Aleksander Sekulić in Dončić odgovarjala na novinarska vprašanja, zatem pa bodo člani slovenske izbrane vrste pozdravili zveste navijače in se jim zahvalili za podporo, ki so je bili deležni letos poleti, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.

