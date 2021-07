Znani državni prvaki v odbojki na mivki

Zmagovalci v moški in ženski konkurenci. Foto: OK Triglav Kranj

V finalu sta uspeli poraziti Tajdino sestrično Nino Lovšin ter njeno soigralko in reprezentančno kolegico Špelo Morgan. S superiorno igro Kotnikove v bloku sta novi prvakinji prišli do odločilne prednosti v obeh nizih in se veselili zlata. To je za Tajdo Lovšin že drugi naslov državne prvakinje, za Tjašo Kotnik pa že peti. Tretjega mesta sta se veselili mladi igralki in najprijetnejše presenečenje tega turnirja, Maja Marolt in Iza Zbičajnik. Žal sta dvoboj za tretje mesto reprezentantki Ira Kadunc in Asja Šen bili primorani predati zaradi višje sile.

"Ob zmagi sva imeli fenomenalne občutke. Zdi se nama, da sva postopoma čez turnir napredovali in igrali vedno bolj suvereno. Nikoli nisva doživeli nobenega večjega padca, za kar sva tudi trenirali. Je pa res da vsako leto prihajajo mlajše ekipe, ki se borijo in od katerih ne moreva pričakovati, da bodo delale napake. Zato se morava tudi midve same pred tekmo dobro pripraviti. Sicer je super zmagati doma, ampak so najini cilji na splošno v tujini. Čimbolj se želiva dokazati v svetovni seriji," sta po zmagi dejali Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin.

Naslov še Pokeršniku in Bošnjaku

Pri moških je Nejc Zemljak tudi poizkušal ohraniti zlato medaljo iz prejšnjega prvenstva, vendar sta mu to preprečila zdaj že osemkratni državni prvak Danijel Pokeršnik in njegov soigralec Črt Bošnjak. Nejc Zemljak je v odsotnosti svojega partnerja Jana Pokeršnika zaigral z obetavnim mladim odbojkarjem Klemnom Šenom, vendar sta Pokeršnik in Bošnjak prikazala boljšo predstavo in uigranost v praktično vseh elementih in s tem potrdila svojo nedavno zmago na FIVB turnirju v Belgiji. Danijel Pokeršnik je tako izenačil rekord Jasmina Čuturića, ki je svoj 8. naslov osvojil leta 2004.

"Letošnji cilj je bil naslov državnih prvakov. Med igro sva se držala svoje taktike in hkrati držala svoj nivo igre. Vesel sem tudi za Črtov prvi naslov državnega prvaka. Kar pa se tiče rekorda Jasmina Čuturića, sva prijatelja in verjetno bo v prihodnosti padla kakšna opazka ali šala na to temo. Seveda pa si želim prehiteti njegov dosežek, ne samo izenačiti. Sam bi rad še nekaj let igral na enakem nivoju – glava in telo sta na pravem mestu, motivacije pa tudi ne primanjkuje," pa je po zmagi dejal Pokeršnik.

V boju za bron sta proti domačinu Juretu Glamočaninu in Manuelu Grünwaldu slavila Štajerca Alan Košenina in Rok Bračko. Bračko je tik pred začetkom državnega prvenstva osvojil naslov evropskega prvaka do 20 let v paru z Rokom Možičem, na domačem turnirju pa mu je v polfinalu po tesnem boju zmanjkalo nekaj dnevne forme proti dvojcu Zemljak/Šen.

