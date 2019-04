Znana reprezentanca za olimpijske kvalifikacije

Selektor reprezentance je na Obalo povabil Tjašo Jančar in Tjašo Kotnik, Nino in Tajdo Lovšin ter Ano Skarlovnik in Jeleno Pešić, pri moških so priložnost dobili Danijel Pokeršnik in Gašper Plahutnik, Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik ter Vid Jakopin in Jure Peter Bedrač.

Pri dekletih sta bili najbolj prepričljivi Jančarjeva in Kotnikova, ki sta dobili obe tekmi, najprej proti Nini in Tajdi Lovšin, od katerih sta bili uspešnejši z 21:16 in 23:21, nato pa še proti Skarlovnikovi in Pešićevi, in sicer z 21:13 in 21:19. Skarlovnikova in Pešićeva sta se pred tem že veselili zmage nad dvojico Lovšin/Lovšin, potem ko sta prvi niz dobili z 21:17, drugega izgubili z 12:21, v tretjem pa sta bili boljši tesno, s 16:14 ter si tako zagotovili mesto v izbrani vrsti.

Prvi obračun pri moških je pripadel Danijelu Pokeršniku in Plahutniku, ki sta bila po treh nizih, z 22:20, 16:21 in 15:8, uspešnejša od Jakopina in Bedrača. Zatem je morala koroško-ljubljanska naveza priznati premoč Zemljaku in Janu Pokeršniku, in sicer z 12:21 in 12:21. O sestavi reprezentance je odločila tretja tekma, na kateri sta Jakopin in Bedrač prišla do zmage nad Zemljakom in Pokeršnikom, z 21:17 in 21:18.

Selektor Čuturić zelo zadovoljen

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Selektor reprezentance, Jasmin Čuturić, je interne kvalifikacije ocenil takole: "Zelo sem zadovoljen s prikazano igro. Pri fantih se vse do zadnjega obračuna ni vedelo, kdo bo v olimpijskih kvalifikacijah zastopal Slovenijo. Jakopin in Bedrač sta pokazala svojo najboljšo igro v zadnjih mesecih in premagala Zemljaka in Pokeršnika ter si z zmago tudi zagotovila mesto v reprezentanci. Pri dekletih je bilo že vse jasno pred zadnjo tekmo, a smo kljub temu odigrali še zadnji obračun. Predvsem zato, da se bom v primeru t.i. zlate tekme na olimpijskih kvalifikacijah, če bo do slednje seveda prišlo, lažje odločil, katera ekipa jo bo odigrala."

Slovenci bodo olimpijske kvalifikacije igrali v skupini E, v kateri bodo moški drugi nosilci, pred njimi na evropski lestvici so Čehi, tretji nosilci skupine so Izraelci, četrti Severni Irci. Tudi dekletom je žreb namenil skupino E, v kateri pa bodo nastopile le tri reprezentance, ob Slovenkah še prve nosilke, Latvijke ter Bolgarke, ki imajo v evropski razvrstitvi najmanj točk.

Kvalifikacije se bodo odvijale 11. in 12. maja v Portorožu.