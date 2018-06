Želja po igranju je bila premočna: Matevž Kamnik se vrača na igrišča!

Poškodba na poškodbo in (pre)hiter konec kariere

Matevž Kamnik je pred tremi leti zaradi številnih poškodb (pre)hitro končal svojo zelo uspešno igralsko pot. Svoj vrhunec je doivel pred osmimi leti (2010), ko je bil v Lodžu kot član ACH Volleyja izbran tudi za najboljšega blokerja zaključnega turnirja, še tri leta pred tem pa se je s klubom z Bleda veselil tudi zmage v močnem evropskem tekmovanju Top Teams, zdajšnji pokal CEV.

Bil je tudi pomemben člen slovenske reprezentance in tudi del ekipe, ki se je pripravljala na evropsko prvenstvo v Bolgariji in Italiji, kjer so Slovenci na koncu osvojili celo srebrno odličje. Kamnik je moral zaradi poškodbe kolena predčasno zapustiti slovenski tabor in se konec septembra 2015 tudi igralsko upokojil.

Matevž Kamnik se je tudi kot trener hitro izkazal. Časa za privajanje na nov poklic praktično ni potreboval. Foto: Osebni arhiv Matevža Kamnika

Odbojke ni zapustil in postal trener

Nesrečni Kamnik odbojke ni zapustil in po vseh pridobljenih licencah presedlal v trenerske vode. Poleti 2016 je prevzel moško ekipo Maribora in takoj pokazal, da kljub temu, da je novinec, ve, kaj počne in Štajerce popeljal do četrtfinala 1. DOL, sredi sezone pa je enkrat v predajo orožja prisilil tudi veliki ACH Volley.

Leto kasneje je moške zamenjal za dekleta. Sedel je na klopi ženske ekipe OK Formula Formis in z njo v 1. DOL zaostal le ta Novo KBM in Calcitom Volleyjem. V pokalu je se je prav tako uvrstil v polfinale, tam pa spet moral priznati premoč Kamničankam.

Zahvaljuje se predsedniku OK Formis Formula Robertu Pravdiču za razumevanje. Foto: Marjana Zdovc Sporer

Že gradil ekipo za naslednjo sezono, ko je prišel klic iz Švice

Kamnik se je za vrnitev med aktivne igralce odločil prejšnji petek, pred tem pa pri Formisu tako kot drugi slovenski klubi s predsednikom Robertom Pravdičem že gradil ekipo za naslednjo sezono, v kateri je hotel še izboljšati tretje mesto v državnem prvenstvu.

''Odločitev je bila zelo težka, sploh po dobri letošnji sezoni s Formulo Formis. A za klub me ne skrbi, saj sva s predsednikom postavila zelo dobre temelje in že zgradila jedro letošnje ekipe. Tukaj tudi izkoriščam priložnost, da se zahvalim predsedniku Robertu Pravdiču, ki mi je ponudil to možnost in tudi pokazal razumevanje pri moji odločitvi za igranje,'' se je s težkim srcem od Formisk poslovil 30-letni Mariborčan. A želja po vnovičnem igranju je bila prevelika.

202 centimetra visoki bloker že komaj čaka za zagrize v delo in se morda celo vrne tja, kjer je že bil. Na vrhu. Foto: Vid Ponikvar

Imel tri resne ponudbe

''Zdravje se je izboljšalo, motivacija za igro pa tako nikdar ni bila vprašljiva. Za igranje sem dobil tri resne ponudbe, a sem se odločil za Amriswil v Švici, saj se mi to zdi prava pot za mojo vrnitev nazaj na igrišče. V Amriswilu je, kot radi rečemo po švicarsko, vse zelo lepo urejeno. Klub ima poleg odlične organizacije tudi najvišje cilje, kot so vedno bile tudi moje. Ciljali bomo na državni, pokalni in superpokalni naslov ter tudi v CEV priti čim dlje,'' je še sklenil Kamnik.