Drzno, a povsem resno: Moj cilj je postati državni prvak! #video

Trener OK Formula Formis Matevž Kamnik po koncu sezone

Odbojkarice OK Formula Formis so si v sredo zagotovile tretje mesto v 1. DOL za dekleta, potem ko so bile še drugič boljše od šempetrske Alianse. Formiske so bronu v državnem prvenstvu dodale še polfinalni nastop v pokalu, zato so lahko vodilni pri klubu s sezono več kot zadovolnji.

''Zelo sem ponosen na svojo ekipo. Dosegli, pravzaprav presegli smo zastavljene cilje in dokazali, da se s trdim delom, dobrim vzdušjem v ekipi lahko daleč pride. Naša ekipa nima zvenečih imen, a punce so bile delovne, vestno so hodile na treninge, pokazale so voljo in so se pridno učile. Prepričan sem, da so dale od sebe še več, kot so sposobne. To se je pokazalo tudi v tekmah, ko smo premagali Calcit, na trenutke pa so se enakovredno večkrat kosale tudi z Novo KBM,'' se je na hitro čez uspešno sezono sprehodil trener Matevž Kamnik, ki se je že v svoji krstni sezoni na krmilu ženske ekipe odlično znašel.

Seveda ni pozabil niti na svojega najbližjega sodelavca: ''Vesel sem in moram pohvaliti tudi našega fizioterapevta in mojega pomočnika Žigo Kosa, da so bile igralke skozi celotno sezono zdrave in nepoškodovane. Glede na to, da smo imeli na klopi najstnice od 15. let naprej, se nam bi poznala vsaka, pa čeprav kratka odsotnost.''

Podelitev kolajn za tretjo najboljšo ekipo 1. DOL:

Postavil si bo še višje cilje

Predsednik kluba Robert Pravdič in trener Matevž Kamnik. Ve se, kaj bi morala še dodati, da se resno napade vodilni ekipi. Foto: Marjana Zdovc Sporer Čeprav sta v slovenskem prostoru prvi dve mesti z nekaj izjemami v zadnji letih rezervirani le ta Novo KBM Branik in Calcit Volley, ki se tudi v tej sezoni merita za naslov državnih prvakinj, se nekdanji trener OK Maribor in uspešni slovenski reprezentant s tretjim mestom ne bo zadovoljil. Čeprav se zdi to maksimum, je sam drugačnega mnenja.

''Da ne bo pomote. Polfinale pokala in tretje mesto v 1. DOL sta odlična rezultata za to ekipo, celo več kot smo načrtovali. Zelo smo ponosni. A tu se ne smemo ustaviti. Potrebno si je postaviti še višje cilje… Sam sem bil vedno ambiciozen in želim, da mi klub in igralke sledijo pri doseganju najvišjih ciljev,'' ne skriva želje po napredku Kamnik, ki mu bo kmalu pri Formiskah potekla enoletna pogodba. Pravi, da že potekajo pogovori za nadaljnje sodelovanje.

"Naša ekipa nima zvenečih imen, a punce so bile delovne, vestno so hodile na treninge, pokazale so voljo in so se pridno učile. Prepričan sem, da so dale od sebe še več, kot so sposobne." Foto: Marjana Zdovc Sporer

Zavladati doma in nastopati v Evropi

''To leto smo se spoznali, mislim, da smo našli skupno energijo in veselje za delo. Klub je odlično organiziran, ima zaledje igralk, podporo okolja in najboljše navijače. Za vse to je zaslužno vodstvo kluba, še posebej pa njegov predsednik Robert Pravdič. Predsednik je bil sam nekoč športnik, zato razume, koliko truda, denarja in tudi sreče je potrebno, da se povzpneš na sam vrh. Moj cilj je postati državni prvak. Upam, da skupaj najdemo pot in sredstva za uresničitev naših visokih ambicij. Pa ne le doma, ampak tudi na mednarodnem prizorišču,'' je še sklenil trener OK Formula Formis.