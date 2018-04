Bankirke prišle do prve zaključne žoge. Formiske tretje.

1. DOL, ženske, zaključni boji

Odbojkarice Nove KBM Branice do nove krone loči le še ena zmaga. Na drugi tekmi finalne serije so v Kamniku gladko s 3:0 premagale oslabljene domačinke in povedle že z 2:0 v zmagah.

Drugo tekmo so gostje odlično začele in si že na začetku priborile visoko prednost, v prvem nizu so tekmicam dovolile osvojiti vsega 13 točk. Druge bolje začele Kamničanke, ki pa so hitro zapravile prednost 5:1, Štajerke so spet prevzele pobudo, ki so jo zadržale do konca. Še najbolj izenačen je bil tretji niz, ki pa se je prav tako končal z zmago Nove KBM Branika, ki so tako zmagale s 3:0.

Več sledi ...

Formiske tretje

Odbojkarice Formule Formisa so v državnem prvenstvu osvojile tretje mesto. Rogožanke so v povratni tekmi malega finala v Šempetru v Savinjski dolini še drugič premagale domačo Alianso, izid je bil 1:3 (-19, 22, -18, -21).

1. DOL, ženske, zaključni boji:

Finale: Prva tekma:

Četrtek, 5. april:

Nova KBM Branik : Calcit Volley 3:2 (21, 19, -21, -16, 13) /1:0/

Mlakar 28, Sobočan 15, Kaučič 10; Frantti 24, Grudina 15, Mijoč 11, Mihevc 10 Druga tekma:

Sreda, 11. april:

Calcit Volley : Nova KBM Branik 0:3 (-13, -21, -23) /0:2/

Grudina in Mihalinec 12; Mlakar 23, Pintar 10 Tretja tekma:

Ponedeljek, 16. april:

18.00 Nova KBM Branik - Calcit Volley Morebitna četrta tekma:

Četrtek, 19. april:

18.00 Calcit Volley - Nova KBM Branik Morebitna peta tekma:

Ponedeljek, 23. april:

18.00 Nova KBM Branik - Calcit Volley



// - izid v zmagah, igra se na tri.

Za 3. mesto: Prva tekma:

Sobota, 7. april:

Formula Formis : Aliansa 3:0 (23, 20, 18) /1:0/

Vrbanc 13, Eržen 12; Žnidar 13, Lakovšek 12 Druga tekma:

Sreda, 11. april:

Aliansa : Formula Formis 1:3 (-19, 22, -18, -21) /0:2/



// - izid v zmagah; igrali so na dve.