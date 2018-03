Na koncu pričakovan finale: za krono Calcit in Nova KBM

1. DOL, ženske, polfinale

V boj za naslov slovenskih odbojkarskih prvakinj se znova podajajo odbojkarice Nove KBM Branik in Calcit Volleyja. Mariborčanke, ki bodo v obračunih z večnimi tekmicami lovile drugi zaporedni, sicer pa že petnajsti naslov, so v polfinalu še drugič odpravile Alianso Šempeter. Kamničanke, ki so bile uspešnejše od Formule Formis, bodo igrale v devetem zaporednem finalu in si skušale priigrati četrti prvenstveni naslov.

Kamničanke so se doma dodobra namučile, v Hočah pa so s Formiskami pometle in se zanesljivo uvrstile v veliki finale. Foto: Klemen Brumec

Odbojkarice Nove KBM Branik so imele z razpoloženimi Savinjčankami na povratni tekmi polfinala nekoliko več dela kot na prvi tekmi v Mariboru. Šempetranke so, z izjemo prvega niza, v katerem sta jih z dobrimi začetnimi udarci povsem onemogočili Marina Kaučič in Sara Najdič, z borbeno igro v obrambi in prodornimi napadalnimi akcijami gostjam nudile močan odpor.

V razburljivih končnicah drugega in tretjega niza so varovanke Sama Miklavca unovčile bogate izkušnje in si prek razpoloženih Ize Mlakar in Ele Pintar zagotovile uvrstitev v finale.

Formiske doma odpovedale

V Hočah so ljubitelji odbojke pričakovali še eno napeto srečanje med domačo Formulo Formis in Calcit Volleyjem. Na prvi tekmi v Kamniku sta se ekipi namreč razšli šele po petih nizih, tokrat pa je ekipa Gregorja Rozmana za zmago potrebovala le tri. V prvem nizu so povsem prevladovale Kamničanke, saj so Rogožanke slabo sprejemale začetne udarce, igra pa jim nikakor ni stekla niti v napadu.

Preobrat in zmago v drugem nizu, v katerem je Formis vodil že s 13:7, so zrežirale Helena Mijoč, Alexandra Frantti in Tina Grudina. Omenjene odbojkarice so dobro igro prenesle tudi v tretji niz in skupaj zbrale kar 45 točk, na drugi strani mreže pa je bila Darja Eržen, ki je dosegla deset točk, premalo, da bi Formula Formis izsilila tretjo tekmo.

Polfinale: Prvi tekmi: Petek, 23. marec:

Nova KBM Branik : Aliansa Šempeter 3:0 (16, 19, 18) /1:0/

Mlakar 20, Sobočan in Pintar 10; Lakovšek 10, Žnidar 8 Sobota, 24. marec:

Calcit Volley : Formula Formis 3:2 (-26, -18, 10, 21, 13) /1:0/

Mihalinec 21, Frantti 19, Grudina in Mijoč 14; Eržen 24, Kotnik 17, Tupikina 12 Drugi tekmi: Sreda, 28. marec:

Aliansa Šempeter : Nova KBM Branik 0:3 (-13, -23, -22) /0:2/

Žnidar, Lakovšek, Forštnarič, Praunseis 7; Mlakar 20, Pintar 12



Formula Formis : Calcit Volley 0:3 (-15, -22, -19) /0:2/

Eržen 10; Frantti 15, Mijoč 14, Grudina 12



// - izid v zmagah, igra se na dve.