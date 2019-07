Za ljubljanski spektakel znova rekordne številke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska prestolnica bo v začetku avgusta znova gostila turnir svetovne serije v odbojki na mivki. Iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) so sporočili, da so prejeli kar 86 prijav v moški in 59 v ženski konkurenci, dvojice pa prihajajo iz 32 držav.

Kot vse kaže, bo v Športnem parku Ludus, kjer bodo potekali kvalifikacijski obračuni in prvi dan glavnega dela turnirja, ter na Kongresnem trgu v Ljubljani, ob ekipah iz 22 evropskih odbojkarskih velesil, spremljali tudi pare iz Avstralije, Brazilije, Kanade, Japonska, Kolumbije, Urugvaja in celo Nove Zelandije in Južnoafriške republike.

"Tolikšno število prijav iz vseh celin potrjuje, da je ljubljanski turnir med odbojkarji in odbojkaricami na mivki zelo priljubljen in tudi visoko cenjen. Lahko potrdim, da bo tekmovanje kot vsa leta doslej organizirano na najvišji možni ravni. Poseben pečat turnirju vselej dajo tudi uspehi slovenskih odbojkarjev, ki jih vedno spremljamo v zaključnih bojih. Prepričan sem in pričakujem, da se bodo izkazali tudi letos," je dejal predsednik OZS Metod Ropret.

Turnir svetovne serije se bo začel v četrtek, 1. avgusta, ob 10. uri, v Športnem parku Ludus v Črnučah, kjer bodo na sporedu kvalifikacije in naslednji dan tudi glavni del turnirja. V soboto se bodo odbojkarji in odbojkarice na mivki preselili na Kongresni trg, v popoldanski urah bodo že na sporedu četrtfinalni dvoboji. V nedeljo bo prvi polfinale potekal ob 15. uri, ženski finale bo ob 21., moški ob 22. uri.

V središču Ljubljane se bodo v okviru turnirja predstavili tudi najboljši mladi slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki, ki se bodo v petek, 2. avgusta, na Kongresnem trgu podali v boj za naslove državnih prvakov.