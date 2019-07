Brata Pokeršnik odlična peta na Kitajskem

Slovenska odbojkarja na mivki Jan in Danijel Pokeršnik sta uspešno nastopila na turnirju svetovne serije v Qidongu in ga zaključila na petem mestu. Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar sta morali v osmini finala priznati premoč tekmicama z Norveške in sta bili na koncu devet.

Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar sta turnir na Kitajskem začeli v kvalifikacijah in se uspešno prebili v glavni del, prav tako pa sta si z zmago in porazom zagotovili napredovanje in uvrstitev med najboljših šestnajst parov. V osmini finala sta naši dekleti naleteli na močni Norvežanki Sunnivo Helland-Hansen in Ingrid Lunde ter klonili s 13:21 in 11:21.

Brata Jan in Danijel Pokeršnik, ki sta po dolgem času spet združila moči, sta bila še uspešnejša. Naša odbojkarja na mivki sta turnir začela v skupinskem delu, saj jima zaradi zadostnega števila točk na svetovni lestvici ni bilo potrebno igrati kvalifikacij. Z zmagama nad iransko navezo Raoufi/Mirzaali in kitajskim parom Li Zhuoxin/Ch.W. Zhou sta si naša predstavnika zagotovila osmino finala.

V njej sta bila z 19:21, 21:19 in 15:8 prepričljivejša od Fincev Jyrkija Nurminena in Santerija Sirena. V četrtfinalu proti Avstrijcema Florianu Schnetzerju in Petru Eglseerju Slovenca nista imela možnosti, izgubila sta s 17:21 in 12:21. Jan in Danijel sta tako zaključila z nastopi in se s Kitajske vračata s petim mestom.

