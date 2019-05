Velik zasuk pri evropskem prvaku: namesto Zajceva prihaja dolgolasi Luksemburžan #video

Italijanski mediji so bili dolgo prepričani, da loči Zajceva in Lube le še podpis, a po prihodu Andree Gianija na klop Modene se je vse spremenilo. Odbojkar ruskih korenin je začel zavlačevati, Lube pa ga je imela dovolj in se je odločila za sodelovanje z mladim, 22- letnim in 204 centimetre visokim Luksemburžanom Kamilom Rychlickijem, ki je v pretekli sezoni navduševal v dresu Ravenne. Na 25 tekmah je dosegel kar 494 točk. V povprečju je dosegal 5,2 točke v vsakem nizu.

Rychlicki in njegova krstna sezona v prvi italijanski ligi:

Obljubil mu je že pri 18 letih

''To je izbira za sedanjost, a tudi moč za prihodnost. Ko je imel 18 let, mi je obljubil, da bo igral za mojo ekipo. Po nekaj letih je res izpolnil obljubo in prišel. Vesel sem prihoda tako mladega, a močnega fanta,'' ob podpisu ni skrival navdušenja lastnik ekipe Fabio Giulianelli.

''V tem trenutku lahko rečem le, da sem zelo vesel in ponosen, da sem po novem del tako velikega kluba, kot je Lube Civitanova. Zahvaljujem se klubu, da mi toliko zaupa, upam, da bom to zaupanje tudi upravičil,'' pa je za klubsko spletno stran povedal še Rychlicki.

Luksemburžan je kariero začel v luksemburški ekipi Strassen, dve sezoni se je kalil tudi pri belgijskem Noliku, v pretekli sezoni pa je bil, kot že rečeno, član Ravenne.

