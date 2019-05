Italijani končali rusko prevlado #video

Odbojkarji italijanske Lube Civitanove so v velikem finalu lige prvakov v Berlinu s 3:1 v nizih premagali Zenit in končali vladavino velikana iz Kazana, ki je v najmočnejšem evropskem tekmovanju slavil štirikrat zapored. Italijani so naslovu italijanskega prvaka dodali še svojega drugega v ligi prvakov. Prvič so stali na vrhu Evrope leta 2002.