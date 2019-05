Preobrat: Tine Urnaut zapušča Modeno?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je najboljši slovenski odbojkar Tine Urnaut pred dvema mesecema v intervjuju za Primorski dnevnik priznal, da bo z Modeno podaljšal pogodbo še za dve sezoni, se to, po zapisih vse več italijanskih medijev, ne bo zgodilo. Slovenski kapetan naj bi vseeno ostal v Italiji, čeprav se je zanj pred časom zanimal tudi ruski velikan Zenit St. Petersburg, ki je v pretekli sezoni v ligi prvakov igral tudi proti ACH Volleyju.

Potem ko je imel z Modeno v pretekli sezoni težave tudi Klemen Čebulj, z njimi je že podpisal pogodbo, potem pa so mu jo na željo trenerja Julia Velasca razveljavili, je, kot vse kaže, dogovor padel v vodo tudi z Urnautom. Vse skupaj je najbrž posledica vroče tržnice.

V Modeno se je po dolgih letih spet vrnil iz Zenita Matthew Anderson, govori se, da bodo zadržali tudi Ivana Zajaceva in ga premostili na mesto sprejemalca, prišel pa naj bi tudi nekdanji as Modene, Earvin Ngapeth, a Francoz ima z Zenitom še vedno veljavno enoletno pogodbo, kar pomeni, da bi zvezdnik Modeno stal 300 tisoč evrov. To je denar samo za odškodnino, ne pozabimo, da ima Ngapeth tudi astronomsko plačo.

Če se bodo vse te govorice uresničile, je jasno, da je Urnaut na izhodnih vratnih, saj slovenski sprejemalec ne bo pristal na to, da bo sedel na klopi. Piše se, da bo njegova naslednja destinacija Monza, kjer bo zamenjal odličnega Ukrajinca Oleha Plotnickija, ki odhaja k Perugii.

