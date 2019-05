Odbojkarji in odbojkarice na mivki v drugem krogu olimpijskih kvalifikacij

Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar sta slavili proti Stefani Kjosevi in Evi Petrovi.

Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar sta slavili proti Stefani Kjosevi in Evi Petrovi. Foto: Aleš Oblak

Slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki so si po današnjih zmagah proti Bolgariji in Izraelu v Portorožu priigrali nastop v 2. krogu kvalifikacij za olimpijske igre v Tokiu 2020.

Uvodni dvoboj drugega tekmovalnega dne sta gladko dobili Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar, ki sta z 21:13 in 21:8 slavili proti Stefani Kjosevi in Evi Petrovi. Tudi Ana Skarlovnik in Jelena Pešić Bolgarkama Ireni Mišonovi in Nikol Dulevi nista dovolili, da ogrozita napredovanje Slovenk v naslednji krog olimpijskih kvalifikacij, boljši sta bili z 21:14 in 21:13.

Ana Skarlovnik in Jelena Pešić sta ugnali Bolgarki. Foto: Aleš Oblak

V moškem dvoboju za drugo mesto na turnirju, ki še vodi v naslednji krog, so se domačini pomerili z reprezentanco Izraela. Na prvi tekmi sta Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak kljub težkim igralnim pogojem z 21:15, 15:21, 15:11 premagala Seana Faigeja in Keinana Kopecha.

Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak sta premagala Seana Faigeja in Keinana Kopecha. Foto: Aleš Oblak

V nadaljevanju sta Jure Peter Bedrač in Vid Jakopin dvignila svoj nivo igre ter brez težav z 21:18 in 21:14 odpravila Ofrija Masurija in Eylona Elazarja. Jakopin je bil po tekmi vesel osvojene zmage: "Razmere na igrišču so bile zanimive, a sva se nanje hitro navadila in to ni vplivalo na najino igro. Izraelca sta bila solidna nasprotnika, vendar mislim, da sva naredila svoje delo v napadu in pa z blokom, to pa je bila tista odločilna razlika."

Jure Peter Bedrač in Vid Jakopin pa sta odpravila Ofrija Masurija in Eylona Elazarja. Foto: Aleš Oblak

Za zaključek dvodnevnega turnirja so se Slovenske pomerile še z Latvijkami. Skarlovnikova in Pešićeva sta tokrat morali priznati premoč Anastasiji Kravcenoki in Tini Graudini, ki sta slavili z 21:12 in 21:16. In udi na drugi tekmi se ni izšlo po željah Slovenk. Jančarjeva in Kotnikova sta z 22:20 in 21:13 klonili proti Alisi Lece in Marti Ozolini.

