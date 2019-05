Slovensko odbojkarji proti Izraelcem po drugi krog olimpijskih kvalifikacij

Slovenski odbojkarji na mivki, Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak ter Jure Peter Bedrač in Vid Jakopin, so v Portorožu nastopili v 1. krogu kvalifikacij za olimpijske igre v Tokiu. Po zmagi nad Severnimi Irci in porazu s Čehi jih v nedeljo čaka odločilni obračun proti Izraelcem. Dekleta bodo jutri igrala proti Bolgariji in Latviji.

Olimpijske kvalifikacije so se za slovenske predstavnike začele z zmago Zemljaka in Pokeršnika, ki sta bila prepričljivo, z 21:10 in 21:6, boljša od Alana McKnighta in Jonathana Workmana. V nadaljevanju sta bila uspešna tudi Bedrač in Jakopin, ki sta, z 21:11, 21:11, odpravila Petra Stewarta in Jeffa Scotta.

Slovenski fantje so se tako uvrstili v finale, v katerem so jih pričakali prvopostavljeni Čehi, ki so v uvodnem dvoboju dneva slavili nad Izraelci. Na mivko sta prva stopila Bedrač in Jakopin, a proti prvi češki dvojici Ondrej Perusic/David Schweiner, slovenska predstavnika nista imela veliko možnosti. Tekmeca sta bila uspešnejša z 21:10 in 21:14.

"Čeha sta bila res trd oreh. Vidi se, da igrata tekme na zelo visoki ravni. S Petrom danes nisva mogla stisniti pri sprejemu začetnega udarca, ni šlo v igri za menjavo, manjkalo pa nama je tudi še kaj drugega," je tekmo na kratko ocenil Jakopin.

Po tekmi razočaranje

Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak sta z uspehom nad Vaclavom Bercikom in Janom Dumkom, z 21:16 in 21:15, izid v zmagah poravnala na 1:1, sledila je še odločilna, zlata, tekma. Odigrali sta jo najboljši dvojici, za Slovenijo Pokeršnik in Zemljak, za Češko Perusic in Schweiner, sicer dvajseta dvojica s svetovne lestvice. Češka odbojkarja na mivki sta nato slavila z 21:18 in 21:17.

"Najprej hvala za podporo. Prvi občutek po tekmi je seveda majhno razočaranje, saj smo izgubili. S Perom in Daveom se redno srečujemo na mednarodnih prizoriščih. Vedela sva, da sta premagljiva in konec koncev imava proti njima še vedno pozitivno bilanco. Ampak danes žal ni šlo. Na takih tekmah vedno odločajo malenkosti in odločilne točke so šle tokrat njima v prid. Jutri bomo proti Izraelcem spet poskušali odigrati dobro tekmo in se uvrstiti naprej," je odločilno srečanje komentiral Zemljak.

Slovenske odbojkarice na mivki se bodo domačim navijačem predstavile jutri, ob 9. in 9.50 uri, z obračunoma proti Bolgariji. Najprej bosta Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik igrali proti Stefani Kyosevi in Evi Petrovi, nato se bosta Ana Skarlovnik in Jelena Pešič srečali z Ireno Mišonovo in Nikol Dulevo.

