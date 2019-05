Selektor Jasmin Čuturić: Merimo na prvo mesto

V soboto se bodo v Portorožu začele kvalifikacije za olimpijske igre v odbojki na mivki, na katerih si bodo slovenski odbojkarji in odbojkarice v družbi Češke, Izraela, Severne Irske, Bolgarije in Latvije skušali priigrati uvrstitev v drugi krog tekmovanja.

Kot so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije, so ekipe večinoma že pripotovale na Obalo, kjer jih na igriščih VC Portorož v petek čakajo uradni treningi, sicer pa je na prizorišču že vse pripravljeno.

"Danes so v Slovenijo prišli nadzorniki evropske zveze (Cev), ki so si prizorišče že ogledali. Za zdaj vse ustreza zahtevam Ceva, zato smo lahko zelo zadovoljni. Za zdaj tudi kaže, da nam bo vremenska napoved, ne glede na vse, precej naklonjena, slabše vreme je napovedano le za soboto zvečer, a v času, ko bo tekmovanje že zaključeno," je dejal slovenski selektor Jasmin Čuturić, ki za kvalifikacije goji visoka pričakovanja.

"V drugi krog vodita dve mesti, a vsekakor merimo na prvo. Če bi nam uspelo, bi bil to lep dosežek. Pri dekletih je ta cilj nekoliko težje dosegljiv, saj imajo Latvijke zares zelo dobro ekipo, pri fantih izstopa ena češka dvojica, a slednja v zadnjem času zaradi zdravstvenih težav ni nastopala na tekmovanjih," pravi Čuturić.

Selektor Jasmin Čuturić pravi, da Slovenija meri na prvo mesto. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik ter Vid Jakopin in Jure Peter Bedrač so v zadnjih tednih prikazali dobro igro in zato tekmovanje lahko pričakujemo z velikim optimizmom. Po drugi strani naša dekleta v zadnjih mesecih niso nastopala na uradnih tekmovanjih in tako niso v pravem tekmovalnem ritmu, kar je zagotovo slabost. Bomo pa z dekleti zelo dobro analizirali nasprotnice in se pripravili na tekme, saj Latvijke in Bolgarke med seboj igrajo že v soboto, naša dekleta prve tekme čakajo v nedeljo," še pravi selektor.

Zemljak: S Čehi se redno srečujeva na turnirjih

Pri moških so prvi nosilci kvalifikacij Čehi, drugi nosilci pa so Slovenci. Slednji se bodo za uvod pomerili z Izraelci, Čehi bodo igrali proti Severnim Ircem. "Naša pričakovanja in želje so kot pri vsakem tekmovanju seveda čim boljša igra in čim boljši rezultati, sploh pri tem formatu pa tudi uvrstitev v naslednji krog. Kako do tja, je sekundarnega pomena, za nas je v tem trenutku najbolj pomembna uvrstitev v naslednji krog," meni Zemljak.

Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar.

Pravi še, da ekipe, ki prihajajo v Portorož, tekmujejo v svetovni seriji. "Tako poznamo obe češki ekipi in tudi Izrael je imel v preteklosti v tekmovanjih eno ekipo, a lani ni tekmovala, morda tudi zaradi poškodbe ali kakšne zaposlitve v dvoranski odbojki. Ampak gre za močno ekipo, s katero sva se z Janom že pomerila, medtem ko se s Čehi redno srečujeva na turnirjih. Velikih neznank tako ni. Gre za močne ekipe, ki znajo igrati dobro odbojko, tako da se nadejamo dobrih iger in na koncu seveda pozitivnega rezultata za nas," je še povedal Zemljak.

Jančarjeva: Dale bomo vse od sebe

Ženska reprezentanca v sestavi Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar ter Ana Skarlovnik in Jelena Pešič bo prvi dan kvalifikacij prosta, v nedeljo pa Slovenke čakajo obračuni z Bolgarkami in Latvijkami. "Pričakujemo težke tekme in si želimo, da bi prikazale čim boljšo igro. Zagotovo za favoritinje veljajo Latvijke, saj v Slovenijo prihajajo s svojo najmočnejšo zasedbo. Bolgark sicer ne poznam, a jih nikakor ne gre podcenjevati. Dale bomo vse od sebe in glavni cilj je seveda, da Sloveniji zagotovimo preboj v naslednji krog kvalifikacij. Upamo tudi na čim številčnejšo podporo s tribun, zato vse ljubitelje odbojke ta vikend vabim v Portorož," pa je povedala Jančarjeva.

Slovenci bodo prva obračuna proti Izraelcem odigrali v soboto, ob 10.40 in 11.30, dekleta v nedeljo ob 9. uri in ob 9.50.