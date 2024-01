Koper bo 24. marca prestolnica slovenske odbojke

Tekmovanje za Pokal Slovenije za sezono 2023/24 je v polnem zagonu. V moški konkurenci, v kateri se je v lov na pokalno lovoriko podalo 39 ekip, so bili odigrani že trije krogi, 6. in 7. februarja pa bodo na sporedu dvoboji osmine finala. Pri ženskah je boj za pokalno zmago začelo 42 ekip, po treh odigranih krogih pa bo 20. in 21. februarja že na sporedu osmina finala.

V prejšnji sezoni je pokalni naslov osvojil ACH Volley. Foto: Kolektiff/OZS

Odbojkarska zveza Slovenije je izvedbo tekem velikega finala zaupala BVK Koper. "Skupaj s koprskimi organizatorji bomo naredili vse potrebno za še en odmeven odbojkarski dogodek. Odbojka je na Primorskem izjemno priljubljena in prepričani smo, da je Arena Bonifika prava izbira, da gosti letošnji finalni srečanji. Pokalno tekmovanje je nepredvidljivo in o zmagovalcih odloča le ena tekma, ki navadno postreže z napeto igro vse do zadnjih točk. Naj bo to zadosten razlog, da prepriča ljubitelje odbojke, da si ogledajo obračuna najboljših za letošnji pokalni naslov," je dejal generalni sekretar OZS Gregor Humerca.

Čuturić hvaležen vsem, da bo finale v Kopru

Jasmin Čuturić je predsednik koprskega kluba. Foto: Bojan Puhek Z odločitvijo OZS je zelo zadovoljen tudi predsednik koprskega kluba in nekdanji odlični slovenski odbojkar Jasmin Čuturić: "Najprej gre velika zahvala Odbojkarski zvezi Slovenije, da nam je sploh ponudila možnost organizirati turnir. Pripeljati odbojko na takem nivoju v Koper je zagotovo velika promocija, ne samo za moško, ampak tudi za žensko odbojko. Vemo, da je slednja na Obali zelo razvita, čeprav sicer ne na najvišji ravni. Že dolgo smo želeli, da bi našli način, kako neko tako tekmovanje oz. eno ali dve tekmi pripeljati v Koper. Zdaj nam je to uspelo, pri tem pa smo glede dvorane Bonifika našli tudi skupni jezik z Mestno občino Koper. Res sem hvaležen vsem, da finale Pokala Slovenije lahko organiziramo pri nas. Verjamem, da bo to lep spektakel, da bomo uspeli napolniti tribune in da bomo s tem pokazali, da smo, ne samo kot klub, ampak kot celotna Obala, dober organizator takega dogodka."

Finale Pokala Slovenije je v letu 2023 gostilo Velenje, dogodek v polni Rdeči dvorani pa se je prvič odvijal po novem formatu, ki namesto zaključnega turnirja najboljših štirih ekip v moški in ženski konkurenci prinaša le finalni tekmi. V sezoni 2022/23 so naslov pokalnih zmagovalcev osvojili odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana, pri ženskah so bile najuspešnejše odbojkarice Nove KBM Branik.

Vstopnice za finale Pokala Slovenije 2023/24 bodo na voljo v kratkem.