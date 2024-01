ACH Volley se je od lige prvakov poslovil s porazom

Odbojkarji ACH Volleyja so na zadnji tekmi lige prvakov v sezoni z 0:3 (-21, -19, -22) izgubili na gostovanju pri Toursu in se od tekmovanja poslovili brez osvojene točke. S prvega mesta bo napredoval Trentino, ki je na zadnji tekmi prvič izgubil, s 3:2 ga je ugnal Rzeszow.

Odbojkarji ACH Volleyja so izgubili tudi šesto tekmo skupine B lige prvakov in so tekmovanje končali brez osvojene točke. V zadnjem krogu jih je s 3:0 premagal francoski Tours, ki je s tem potrdil drugo mesto v skupini.

Čeprav so izgubili z 0:3 varovanci Radovana Gačiča skozi tekmo niso bili v tako podrejenem položaju, kot kaže končni izid. V prvem delu nizov so bili povsem enakovredni tekmecem, ki so s težavo dobili že prvo tekmo v Tivoliju, a v odločilnih trenutkih so Francozi vendarle pokazali večjo zbranost, kar jih je na koncu pripeljalo do zmage.

Predvsem se lahko zahvalijo estonskemu reprezentantu Märtu Tammearuju, ki je bil zelo učinkovit, prvi napad je zgrešil šele v sredini tretjega niza. Čeprav tekme ni začel, v igro je vstopil sredi prvega niza, je bil na koncu z 12 točkami najučinkovitejši igralec tekme, pri Ljubljančanih je še tri več dosegel Nikola Gjorgiev.

Odbojkarji Toursa so skupinski del končali na drugem mestu. Foto: CEV Francozi so ves čas bolje servirali, to kaže tudi razmerje asov, dosegli so jih šest, Ljubljančani nobenega.

ACH je tekmo odprl z vodstvo 3:0, a domači, ki so za potrditev drugega mesta in uvrstitve v dodatni boj za četrtfinale potrebovali zmago, so hitro prišli k sebi. Na deveti točki so goste po zaslugi akcij s prvim tempom, dobrih servisov in bloka ujeli, sredi niza pa vodili že s 17:12. A oranžni zmaji se niso predali, pred končnico so izenačili, po izidu 21:21 pa niso osvojili točke. Najprej pri izidu 22:21 niso bili zadovoljni s sodniško odločitvijo, nato pa ob koncu prejeli še dva asa.

Podobno kot prvi se je začel tudi drugi niz, na začetku katerega je Gačič Luko Marovta zamenjal z Alenom Šketom, podajalca Ivana Markovića pa z Nejcem Najdičem. Na začetku je bila prednost na strani ljubljanske ekipe, sredi niza pa so po dveh blokih Janu Pokeršniku v prednost prešli Francozi. Do izida 19:16 so gosti še imeli upanje, a igralci Toursa so bili dovolj zbrani, da bi se upanje uresničilo.

ACH Volley je sezono končal s šestimi porazi. Foto: CEV

Povsem izenačen je bil tretji niz. V njem se vse do konca nobena ekipa ni priigrala več kot dveh točk prednosti, domači pa so tekmo zaključili s tremi asi, predzadnjo točko so dosegli z blokom, tekmo pa je z asom zaključil Željko Čorić.

"Dalo se je iztržiti več"

"Imeli smo dobre trenutke v nizih in svoje priložnosti, ki pa jih danes resnično nismo znali izkoristiti. Nocoj se je dalo iztržiti več in tega se zelo dobro zavedamo. Za nas se tako tekmovanje v ligi prvakov končuje. Z dvema gostovanjema, danes v Franciji in še prej na Poljskem, ne moremo biti zadovoljni, na preostalih štirih tekmah pa smo se zadovoljivo zoperstavljali favoriziranim tekmecem. Zdaj vse moči usmerjamo v oba domača tekmovanja, pokal Slovenije in državno prvenstvo, kjer so cilji jasni," je po porazu dejal trener Gačič.

"Škoda, da nismo danes iztržili več, saj po mojem mnenju ni bilo toliko razlike, kot jo mogoče sprva nakazuje rezultat. V končnicah nismo bili dovolj zbrani in konkretni. Posledica tega so trije kar prepričljivo izgubljeni nizi. Moramo umiriti glave, iz današnje tekme vzeti pozitivne stvari in se že v soboto na tekmi domačega prvenstva vrniti na zmagovite tirnice," pa je dodal Jan Pokeršnik.