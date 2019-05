Kakšen začetek sezone: Zemljak in Pokeršnik navdušila v peklensko vroči Maleziji

Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta se na prvem turnirju v sezoni v Maleziji povzpela vse do četrtfinala in zasedla odlično peto mesto.

Najboljša slovenska odbojkarja na mivki, Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik, sta na močnem turnirju svetovne serije FIVB World Tour v Kuala Lumpurju v Maleziji (***) zasedla izjemno peto mesto in presegla vsa pričakovanja. Glede na to, da je Poki še nekaj dni nazaj z ACH Volleyjem osvojil nov naslov državnih prvakov in da je za fantoma le nekaj skupnih treningov, ima ta uspeh še toliko večjo težo.

Slovenca sta močen turnir, ovrednoten s tremi zvezdicami, ki je potekal v peklensko vročem Kuala Lumpurju, kjer se temperature čez dan povzpnejo na 35 stopinj Celzija, ponoči pa se ne spustijo pod 25, začela v kvalifikacijah, kjer sta v prvem krogu za ogrevanje premagala tajsko navezo Kangkon/Adisorn z 21:19, 21:13. Za nastop na glavnem turnirju ju je v nadaljevanju čakala ruska zapreka, a tudi to sta slovenska odbojkarja brez težav premostila z 21:19, 21:16.

Tudi v glavnem delu nista popuščala. Za začetek sta premagala (24:22, 21:16) Avstrijca Ermacoro in Pristauza, nato pa tesno izgubila s Turkoma Giginoglujem in Gögtepejem – 23:21, 19:21, 10:15.

To je bilo vseeno dovolj za preboj v izločilne boje. V prvem krogu sta z 21:17, 16:21 in 15:10 premagala Francoza Ayeja in Gauthierja, v osmini finala sta z novo vrhunsko predstavo (21:17, 21:15) odpihnila odlična Italijana Rossija in Carambulo, nato pa v boju za uvrstitev med štiri najboljše klonila proti Američanoma, Theodorju Brunnerju in Reidu Priddyju, ki veljata za legendi dvoranske odbojke.

Ameriška odbojkarska legenda Reid Priddy se vse bolje znajde tudi na mivki. Foto: FIVB

Američana bolje prenesla vročino

Ameriška naveza je bila prepričljivo boljša z 21:14 in 21:15, Slovenca pa sta tako zasedla končno peto mesto ter prejela 360 točk in tri tisoč dolarjev denarne nagrade.

"Priddy je bil eden pomembnejših členov Amerike pri osvojitvi zlate olimpijske medalje. Veseli me, da se je tak igralec odločil za mivko. To je že njegova druga polna sezona in vidi se, da se vedno bolj navaja na novo podlago, tako da se že zdaj veselim naslednjega srečanja. Na žalost je bila današnja tekma bolj bitka z vročino, ki pa sta jo bolje prenesla in tudi izkoristila nasprotnika ter tako zasluženo zmagala. Za naju upam, da je to napoved odlične sezone, ki bo navduševala s podobnimi rezultati," je po izjemenem uspehu povedal Zemljak.

Zemljak upa, da je ta rezultat napoved odlične sezone. Foto: FIVB

Peto mesto je za Pokija in Zemljaka eden najboljših rezultatov med svetovno smetano. ''Kaj je najboljši rezultat, naj si vsak izbere sam. Menim, da jih je bilo že kar nekaj, ki bi lahko spadali v to kategorijo. Definitivno gre za odličen rezultat na zadnjem turnirju, ki še šteje za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Prav tako sva za v četrtfinale premagala trenutno eno najbolj vročih ekip v svetovni seriji, tako da sva lahko zelo zadovoljna s prikazanim,'' je še dodal.

Odličen rezultat je zelo dobra napoved pred nastopom na olimpijskih kvalifikacijah, ki bodo 11. in 12. maja potekale v Portorožu.

