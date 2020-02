Poljaki so po objavi novice, da bo Tonček Štern kariero nadaljeval pri Halkbanku, zagnali vik in krik ter javno napadli slovenskega bombarderja. "Žal vas moramo obvestiti, da je Tonček Štern pogodbo prekinil enostransko. To je naredil brez soglasja kluba in v nasprotju z določbami pogodbe. Štern se v zadnjih mesecih ni pritoževal v zvezi s svojimi pričakovanji, klub pa ni kršil določb glede poravnave finančnih obveznosti do igralca," so zapisali pri poljski ekipi in napovedali, da bodo pravico iskali tudi na višjih instancah.

Slovenski reprezentant je še zdaj najučinkovitejši igralec poljske lige, čeprav ga že dolgo ni več tam. Foto: Mateusz Bosiacki

Bydgoszcz je zadevo še poslabšal z objavo čustvene izjave trenerja Przemysława Michalczyka, ki je Slovenca označil za nehvaležneža, ki ga zanima le denar. "Tonček Štern se je izkazal za nezrelega igralca s šibkim umom. Ekipo je zapustil v odločilnem trenutku tekmovanja, tako se profesionalni športnik ne obnaša. Zahvaljujoč nam se je Tonček uveljavil v eni najboljših odbojkarskih lig na svetu, zdaj pa zapušča moštvo v odločilnem trenutku, ker ga mika boljša finančna ponudba. Presenečen in razočaran sem nad njegovim odnosom," je dejal poljski strokovnjak, zdaj pa tako njemu kot klubu prek javnosti (izjavo je s svojimi zastopniki poslal WoV) odgovarja slovenski korektor.

Klub več mesecev ni spoštoval obveznosti

"Kot odgovor na netočne informacije in številna vprašanja predstavnikov medijev, ki so se nanašala na moj odhod iz Visle, se mi je zdelo prav, da tudi sam povem nekaj stvari. Kot profesionalni odbojkar sem v zadnjih mesecih dal vse od sebe, da se predstavim čim bolje in dosežem dobre rezultate. Kljub moji zavzetosti in prizadevanjem pa klub več mesecev ni spoštoval svojih obveznosti. S pomočjo športne odvetniške družbe CRESTA sem se odločil zaščititi svoje interese. Po zamujeni možnosti, ki jo je klub dobil, da popravi položaj, sem prekinil pogodbeno razmerje. Klubi morajo spoštovati delo igralcev. Namesto napačnih in obrekovalnih izjav bi bilo koristneje, da mi nakažejo, kar mi pripada," je zapisal slovenski reprezentant ter s svojimi odvetniki in zastopniki napovedal boj za denar, ki so mu ga dolžni.

Foto: Grega Valančič / Sportida

"Bomo videli, ali se bodo strinjali z našimi zahtevami. Če ne, bomo šli tudi na Evropsko odbojkarsko zvezo (CEV), da še njim pojasnim, da so informacije Poljakov netočne in da si denar za opravljeno delo tudi zaslužim," je svojo izjavo za Sportal dodatno pojasnil Štern. Dodal je, da o tem javno ne bo več govoril ter da je vse prepustil svojemu zastopniku in odvetnikom.

Štern se je na Poljskem, kamor je odšel po EuroVolleyju 2019 iz Italije, blestel. Na 17 tekmah je dosegel kar 289 točk, kar je še zdaj, čeprav že dolgo ni več tam, največ med vsemi igralci v močni Plusligi.

