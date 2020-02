Darja Eržen je proti najboljši grški ekipi dosegla 20 točk. Foto: volleyleague.gr

Še štiri točke več kot Tjaša (20) je v Grčiji dosegla slovenska reprezentantka Darja Eržen, njena odlična predstava pa ni bila dovolj za skalp pirejskega Olympiakosa. Monika Potokar je h gladki zmagi Panathinaikosa prispevala tri točke, Eva Mori pa je po porazu v ligi prvakinj v poljskem prvenstvi s svojim LKS iz Lodža vknjižila novo, že peto zaporedno zmago.

Tonček Štern počasi ogreva motorje tudi v Turčiji. Foto: CEV

Tonček Štern je na svoji tretji tekmi pri turškem Halkbanku spet začel na klopi, nato pa zamenjal Metina Toya in ekipo popeljal do nove zmage. Slovenski bombarder je ob odličnem izkoristku v napadu in odlični igri v bloku dosegel deset točk. Mitja Gasparini je bil na Japonskem polovično uspešen in ostaja na sedem mestu.

V nedeljo nas čaka še burno dogajanje v Italiji, v Franciji želi nazaj na zmagovalna pota Gregor Ropert, Žiga Štern pa bo poskušal po Panathinaikosu ugnati že drugega atenskega velikana Olympiakos.

Moški:

Klemen Čebulj (Trentino) Italija, 1. liga Trentino : Milano 3:1 13 točk - 1 as, 1 blok; 46-% napad (11/24) Italija, 1. liga Padova - Trentino (9.2.) / Jan Kozamernik (Milano) Italija, 1. liga Trentino : Milano 3:1 3 točke; 75-% napad (3/4) Italija, 1. liga Modena - Milano (9.2.) / Jani Kovačič (Ravenna) Italija, 1. liga Ravenna : Latina 3:1 39-% sprejem, 22-% idealni (18 sprejetih žog, 0 napak) Italija, 1. liga Lube - Ravenna (9.2.) / Dane Mijatović (Brescia) Italija, 2. liga Brescia - Castellana (9.2.) / Dejan Vinčić (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Ta teden nima tekme. / Alen Pajenk (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Ta teden nima tekme. / Tonček Štern (Halkbank) Turčija, 1. liga Halkbank : Spor Toto 3:1 3 točke -1 blok; 33-% napad (2/6) Turčija, 1. liga Sorgun : Halkbank 1:3 10 točk - 1 as, 3 bloki; 75-% napad (6/8) Mitja Gasparini (Wolf Dogs Nagoja) Japonska, 1. liga Osaka : Nagoja 3:0 1 točka; 33-% napad (1/3) Japonska, 1. liga Nagoja : Mijoši 3:2 11 točk - 3 asi, 2 bloka; 33-% napad (6/18) Danijel Koncilja (Cannes) Francija, 1. liga Toulouse : Cannes 0:3 7 točk - 1 as, 3 bloki; 50-% napad (3/6) Francija, 1. liga Cannes : Ajaccio 3:2 13 točk - 2 asa, 2 bloka; 50-% napad (9/18) Gregor Ropret (Nantes) Francija, 1. liga Tours : Nantes 3:0 0 točk; 0-% napad (0/1) Nantes - Nice (9.2.) / Jan Klobučar (Narbonne) Francija, 1. liga Poitiers : Narbonne 3:1 3 točke; 38-% napad (3/8) Francija, 1. liga Narbonne : Toulouse 1:3 0 točk; enkrat je serviral. Sašo Štalekar (Hypo Tirol) Nemčija, 1. liga Eltmann : Hypo Tirol 1:3 6 točk - 1 blok; 71-% napad (5/7) Nemčija, 1. liga Bühl - Hypo Tirol (9.2.) / Urban Toman (United Volleys) Nemčija, 1. liga United Volleys : Lüneberg 3:0 44-% sprejem, 11-% idealni (9 sprejetih žog, 1 napaka) Nemčija, 1. liga Netzhoppers : United Volleys 0:3 50-% sprejem, 50-% idealni (12 sprejetih žog, 1 napaka) Nejc Pušnik (Zadruga Aich/Dob) Avstrija, 1. liga Ried : Zadruga 0:3 Ni igral. Avstrijski pokal, četrtfinale Tirol Innsbruck - Zadruga (9.2.) / Jure Kasnik (Zadruga Aich/Dob) Avstrija, 1. liga Ried : Zadruga 0:3 0 točk; trikrat je servisiral. Avstrijski pokal, četrtfinale Tirol Innsbruck - Zadruga (9.2.) / Žiga Štern (Foinikas Syros) Grški pokal, polfinale Foinikas Syros : Panathinaikos 3:1 16 točk - 2 asa, 2 bloka; 40-% napad (12/30) Grčija, 1. liga Olympiakos - Foinikas Syros (9.2.) /

Ženske: