Le Bosanke lahko preprečijo novo slovensko slavje

Bankirke so v prvem delu pokazale največ, a po poškodbi Lorene Lorber Fijok so povsem druga ekipa. Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Na papirju so favoritinje državne prvakinje iz Maribora, ki so letos že osvojile domači pokalni naslov, najboljše pa so bile tudi v rednem delu lige. A varovanke Radovana Gačiča zagotovo niso neranljive, kar je pokazala tudi njihova zadnja prvenstvena tekma, na kateri so izgubile proti SIP Šempetru. Če se hočejo veseliti svoje četrte lovorike v tem tekmovanju, se bodo morale močno potruditi, saj tudi preostale ekipe niso brez ambicij.

Njihov tekmec v polfinalu, GEN-I Volley je to dokazal že s tem, ker se je prijavil za organizacijo zaključnega turnirja, nato pa še z zamenjavo na trenerskem mestu, Tilna Kozamernika je zamenjal Matjaž Stanič. Vodstvo kluba z rezultati v zadnjem času ni moglo biti zadovoljno, novogoriška ekipa je v rednem delu po seriji slabih rezultatov na koncu tekmovanja zasedla le peto mesto, blestela pa ni niti v državnem prvenstvu niti v pokalu.

Drugi polfinalni par ne bo vseslovenski, v njem bo Calcit Volley igral z bosansko ekipo Bimal-Jedinstvo Brčko, ki je po rednem delu zasedla tretje mesto, Calcit pa premagala v medsebojnem obračunu v Kamniku.

Liga MEVZA, ženske, zaključni turnir: