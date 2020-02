Rusinje poskrbele, da Mariborčanke še naprej ostajajo brez osvojenega niza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bankirke so edina ekipa v ligi prvakinj, ki še ni osvojila niti niza.

Odbojkarice Nove KBM Branika so v 5. krogu lige prvakinj v športni dvorani Lukna z gladkih 0:3 klonile proti vodilni ekipi ruskega prvenstva, Lokomotivu iz Kaliningrada. Iza Mlakar je z Novaro na gostovanju s 3:0 ugnala ruski Himik. Slovenska korektorica je večino tekme spremljala v družbi preostalih rezervist, enkrat jo je trener poslal na začetni udarec. Eva Mori bo v sredo s poljskim LKS gostovala v Nemčiji.

Mariborčankam kljub novi okrepitvi, Američanki Tessi Ann Grubbs, ki je zamenjala poškodovano Loreno Lorger Fijok, še v petem poskusu ni uspelo osvojiti želenega niza, občutek pa je, da so tokrat izmed vseh tekem lige prvakinj prikazale najboljšo predstavo, nudile najboljši odpor. To so jim omogočile tudi tekmice, ki niso igrale v najmočnejši zasedbi, a tudi rezervistke niso dovolile presenečenja.

Varovanke Radovana Gačiča, pri katerih je največ pokazala Maja Košenina, blizu osvojenega niza sicer niso bile, največ točk pa so osvojile v drugem, in sicer 21. Tako so le za točko zaostale za rekordnim letošnjim dosežkom iz drugega niza tekme proti ekipi Savino Del Bene Scandicci v Sieni.

Prav Italijanke bodo zadnje tekmice Štajerk v ligi prvakinj, obračun v Mariboru bo čez 14 dni.

