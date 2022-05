Zvezdniška poslastica v Stožicah za 1,5 milijona evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanska dvorana Stožice bo danes prizorišče odbojkarskega spektakla, po katerem bosta znana zmagovalca evropske lige prvakov in prvakinj za sezono 2021/22. Najprej se bosta ob 18. uri za naslov pri dekletih merili ekipi Conegliana in Vakifbanka, nato pa se bosta ob 21. uri udarili še moški ekipi Kedzierzyn Kozle in Trentino. Zmagovalec bo prejel 500 tisoč evrov, poražena ekipa pa 250 tisoč evrov.

Dvorana Stožice bo danes prizorišče odbojkarskega superfinala CEV. Na delu bodo nekatere največje zvezdnice in zvezdniki odbojke, kot so Paola Egonu, Joanna Wolosz, Gabriela Braga Guimarães, Michelle Bartsch-Hackley, Erik Shoji, Lukasz Kaczmarek, Matey Kaziyski, Alessandro Michieletto, Marko Podraščanin …

Tako v ženski kot moški konkurenci bomo spremljali ponovitev lanskih finalnih tekem. Kot prve se bodo za lovoriko ob 18. uri pomerile odbojkarice italijanskega Imoco Volley Conegliano in turškega Vakifbank Istanbul. V lanskem finalu je turški kolektiv dvakrat vodil (1:0, 2:1 v nizih), a so se Italijanke vrnile in po tie-breaku slavile naslov evropskih klubskih prvakinj. Kako bo tokrat?

Naslov v moški konkurenci bodo branili člani poljskega Kedzierzyn-Kozle. Foto: CEV

V moškem superfinalu si bosta ob 21. uri, tako kot lani, nasproti stala poljski Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle in italijanski Trentino Itas. Poljaki so lani v Veroni preprečili slavje Trentina, zmagali s 3:1 v nizih in prvič zasedli evropski klubski prestol.

Po informacijah Odbojkarske zveze Slovenije bo v Stožicah več kot pet tisoč tujih navijačev, okoli 3.500 naj bi jih prišlo iz Italije, približno tisoč iz Poljske in petsto iz Turčije. Finala bodo prenašali v kar 86 državah.

Visoki gostje si bodo ogledali prizorišče svetovnega prvenstva

Poleg vodstva Evropske odbojkarske zveze (CEV) na čelu s predsednikom Aleksandrom Boričićem iz Srbije si bo finalni tekmi ogledalo tudi številčno zastopstvo Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), vključno s predsednikom Aryjem da Silvo Graço iz Brazilije. Predstavniki svetovne odbojkarske organizacije prihajajo v Ljubljano tudi z namenom ogleda prizorišča, ki bo konec avgusta letos gostilo svetovno prvenstvo v odbojki. Slovenija bo SP (26. avgust–11. september) gostila skupaj s Poljsko.