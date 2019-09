Nore številke nekdanjega podajalca, Slovenci pri vrhu le na sprejemu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po prvem delu evropskega prvenstva v odbojki smo preleteli statistiko. In kaj pravi? Slovenskih odbojkarjev ni v ospredju, še najboljši so na sprejemu, kjer sta se v prvi peterici znašla kar dva - libero Jani Kovačič in kapetan Tine Urnaut.