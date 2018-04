Slovenski trojček do avstrijske krone, Kozamernik se ne da

Legionarji (od 10. do 15. aprila)

Klubska odbojkarska prvenstva po Evropi se počasi končujejo. Po Mitji Gaspariniju in selektorju Slobodanu Kovaču se je državne krone razveselil tudi trojček v Avstriji. Trener Matjaž Hafner ter odbojkarja Mario Koncilja in Nejc Pušnik so v finalu s 4:0 v zmagah razbili Waldviertel, nekdanjo ekipo Davorja Čebrona, in se veselili še drugega državnega naslov. Posojilnica je v tej sezoni osvojila tudi ligo MEVZA.