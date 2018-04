Slovenski selektor spet najboljši, fantastični Urnaut premalo

Legionarji

V Turčiji se je končalo državno prvenstvo. Naslova turškega prvaka je ubranil Halkbank, ki ga vodi slovenski selektor Slobodan Kovač. Ekipa iz Ankare je bila s 3:1 v zmagah boljša od Arkasa in se je zasluženo veselila devetega naslova turškega prvaka.

Slobodan Kovač je s Halkbankom še drugo leto zapored stopil na turški prestol. V pretekli sezoni mu je pri tem uspehu pomagal tudi Dejan Vinčić, v tej pa je to zmogel tudi brez slovenske pomoči. Foto: FIVB

V Italiji se odvija ogorčen boj za vstop v veliki finale. Po treh polfinalnih tekmah sta v prednosti Lube Civitanova in Perugia, ki sta po napetih tretjih tekmah pred domačimi gledalci s 3:2 v nizih premagala ekipi slovenskih predstavnikov Tineta Urnauta in Jana Kozamernika.

Izjemnega Urnauta še bolj razžalostil Bolgar

Na tretji tekmi je Modena kljub bleščeči predstavi slovenskega kapetana, bolje skoraj ne bi moglo biti, morala priznati premoč Civitanovi, ki je zdaj le še zmago oddaljena do velikega finala. Če je Urnuat ob izjemen sprejemu in visokem izkoristku napada dosegel 23 točk, je na njegovo nesrečo pri ekipi Lube blestel tudi bolgarski bombarder Cvetan Sokolov. Ta je skupaj dosegel kar 34 točk in bil glavni razlog, da se aktualni prvaki niso znašli v velikih težavah.

Pred Kozamernikom in Urnautom zdaj popravnega izpita ni več. Nov poraz bi pomenil konec sanj o nastopu v velikem finalu italijanskega prvenstva.

Ropret v finalu, ''Avstrijcem'' se že smeji

V češkem prvenstvu se je Gregor Ropret s Karlovarskim uvrstil v veliki finale, potem ko je v polfinalu presenetljivo gladko s 3:0 v zmagah izločil najboljšo ekipo rednega dela Češke Budejovice.

Odlično pa kaže v avstrijskem prvenstvu tudi slovenski trojici - trener Matjaž Hafner, Mario Koncilja in Nejc Pupšnik - pri Posojilnici, ki v finalu že vodi z 2:0 v zmagah, do naslova prvaka pa jo ločita le še dve, v Nemčiji pa so se sanje o naslovu končale za Saša Planinšca. Njen Dresdner je v polfinalu naletel na previsoko oviro.

Evropa: Liga prvakov - TOP 6 (prva tekma): Lube Civitanova : Trentino 3:1

Jan Kozamernik (Trentino): 5 točk - 1 blok; 80% uspešnost napada (4/5)

Italija: Polfinale: Lube Civitanova : Modena 3:2 /2:1/

Tine Urnaut (Modena): 23 točk - 2 asa, 1 blok; 73% sprejem, 27% idealni (22 sp. žog, 0 napak); 61% uspešnost napada (20/33) Perugia : Trentino 3:2 /2:1/

Jan Kozamernik (Trentino): 8 točk - 1 as, 2 bloka; 63% uspešnost napada (5/8) Modena : Lube Civitanova 3:1 /1:1/

Tine Urnaut (Modena): 19 točk - 2 bloka; 52% sprejem, 17% idealni (23 sp. žog, 2 napaki); 59% uspešnost napada (17/29) Trentino : Perugia 3:2 /1:1/

Jan Kozamernik (Trentino): 6 točk - 2 asa, 1 blok; 33% uspešnost napada (3/9) // - izid v zmagah, igrajo na tri. Za 5. do 12. mesto: Verona : Vibo Valentia 3:1 /2:0/

Alen Pajenk (Verona): 3 točke - 2 asa; 50% uspešnost napada (1/2)

Tonček Štern (Verona): 13 točk - 1 as, 2 bloka; 36% uspešnost napada (10/28) Vibo Valentia : Verona 1:3 /0:1/

Alen Pajenk (Verona): ni igral

Tonček Štern (Verona): 21 točk - 1 blok; 59% uspešnost napada (20/34) Milano : Latina 0:3 /0:2/

Klemen Čebulj (Milano): 10 točk - 2 asa, 1 blok; 56% sprejem, 40% idealni (25 sp. žog, 1 napaka); 35% uspešnost napada (7/20) Latina : Milano 3:2 /1:0/

Klemen Čebulj (Milano): 0 točk; 17% sprejem, 17% idealni (6 sp. žog, 2 napaki); 0% uspešnost napada (0/1) // - izid v zmagah, igrali so na dve

Poljska: Bedzin : Rzeszow 1:3

Jan Klobučar (Bedzin): 0 točk; 0% uspešnost napada (0/1) Delecta Bydgoszcz : Czarni Radom 0:3

Dejan Vinčić (Radom): 3 točke - 1 as; 67% uspešnost napada (2/3) Budowlani Torun : Dabrowa Gornicza 3:0

Marina Cvetnoavić (Torun): 8 točk - 1 as; 47% sprejem, 21& idealni (19 sp. žog, 2 napaki); 33% uspešnost napada (7/21)

Turčija: Za 7. mesto: Fenerbahče : Ayfon 3:0 /2:1/

Alen Šket (Fenerbahče): 7 točk; 11% sprejem, 0% idealni (9 sp. žog, 1 napaka); 58% uspešnost napada (7/12) Fenerbahče : Ayfon 3:0 /1:1/

Alen Šket (Fenerbahče): 12 točk - 5 asov, 2 bloka; 33% sprejem, 20% idealni (15 sp. žog, 3 napake); 26% uspešnost napada (5/19) // - izid v zmagah, igrali so na dve.

Francija: Četrtfinale: Ajaccio : Poitiers 3:2 /1:0/

Žiga Štern (Poitiers): 1 točka; 60% sprejem, 20% idealni (5 sp. žog, 1 napaka); 20% uspešnost napada (1/5) // - izid v zmagah; igrajo na dve Četrtfinale: Beziers : Nantes 3:0 /1:0/

Eva Mori (Beziers): 4 točke - 1 as, 2 bloka; 25% uspešnost napada (1/4) // - izid v zmagah; igrajo na dve

Nemčija: Polfinale: Schwerin : Dresdner 3:1 /2:0/

Saša Planinšec (Dresdner): 7 točk - 4 bloki; 38% uspešnost napada (3/8) Dresdner : Schwerin 0:3 /0:1/

Saša Planinšec (Dresdner): 4 točke - 1 blok; 30% uspešnost napada (3/10) // - izid v zmagah; igrali so na dve.

Belgija: Roeselare : Noliko Maaseik 1:3

Dane Mijatović (Noliko): 5 točk - 1 blok; 50% uspešnost napada (4/8) Menen : Noliko Maaseik 1:3

Dane Mijatović (Noliko): 12 točk - 3 asi, 4 bloki; 71% uspešnost napada (5/7) Charleroi : Antwerp 1:3

Sara Valenčič (Antwerp): 18 točk; 47% sprejem, 3% idealni (30 sp. žog, 1 napaka); 50% uspešnost napada (18/36)

Češka: Polfinale: Češke Budejovice : Karlovarsko 2:3 /0:3/

Gregor Ropret (Karlovarsko): 2 točki - 1 blok; 33% uspešnost napada (1/3) Karlovarsko : Češke Budejovice 3:1 /2:0/

Gregor Ropret (Karlovarsko): 4 točke - 1 as, 1 blok; 67% uspešnost napada (2/3) Češke Budejovice : Karlovarsko 0:3 /0:1/

Gregor Ropret (Karlovarsko): 5 točk - 3 asi, 1 blok; 33% uspešnost napada (1/3) // - izid v zmagah; igrajo na tri Četrtfinale: Karlovarsko : Brno 3:1 /3:2/

Gregor Ropret (Karlovarsko): 4 točke - 2 asa, 2 bloka // - izid v zmagah; igrali so na tri.

Avstrija: Finale: Waldviertel : Posojilnica Dob 1:3 /0:2/

Nejc Pušnik (Dob): ni igral

Mario Koncilja (Dob): 7 točk - 1 as, 2 bloka; 57% uspešnost (4/7) Posojilnica Dob : Waldviertel 3:1 /1:0/

Nejc Pušnik (Dob): 0 točk

Mario Koncilja (Dob): 4 točke - 1 as; 50% uspešnost napada (3/6) // - izid v zmagah, igrajo na štiri.