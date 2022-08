Priprave slovenske moške odbojkarske reprezentance na svetovno prvenstvo, ki ga bosta med 26. avgustom in 11. septembrom skupaj gostili Slovenija in Poljska, se bližajo koncu. Pred Slovenci je le še zadnji pripravljalni preizkus, v petek pa bodo v domačih Stožicah že odigrali prvo tekmo prvenstva proti Kamerunu.

Slovenska izbrana vrsta je konec preteklega tedna po dolgem času, 40 dneh, odigrala dve pripravljalni tekmi. V Mariboru je s 3:0 premagala Egipt, s 3:1 pa Turčijo, a v torek jo čaka na papirju najkakovostnejši pripravljalni tekmec Iran. Azijska reprezentanca je na svetovni lestvici osma, dve mesti pred Slovenijo.

Reprezentanci sta se zadnjič srečali julija v sklopu lige narodov, ko je Iran zmagal s 3:0. Foto: Volleyballworld

Julijski dvoboj v ligi narodov pripadel Iranu

Iranci so v ligi narodov igrali na visoki ravni, zasedli sedmo mesto in se uvrstili na zaključni turnir osmerice, ki so si ga za cilj zastavili v slovenski vrsti, a ga niso izpolnili. Slovenci, ki iz takšnih in drugačnih razlogov niso prikazali želene ravni igre, so končali na desetem mestu, Iran pa jih je na medsebojnem dvoboju lige narodov premagal s 3:0 (24, 14, 21).

Stožice skoraj pripravljene na SP:

Težje kot na prvih dveh

Gheorghe Cretu bo v torek zvečer dobil še zadnje tekmovalne odgovore o pripravljenosti slovenske reprezentance. Foto: Aleš Oblak Romun na slovenski klopi Gheorghe Cretu bo tako v torek zvečer dobil še zadnje tekmovalne odgovore o pripravljenosti svoje ekipe, ki jo je prevzel 18 dni pred svetovnim prvenstvom.

"Tekma proti Turčiji je pokazala, da smo na dobri poti. Turčija je namreč dobra ekipa in je bila nasprotnik po meri. Naša igra je bila v primerjavi s tisto proti Egiptu zato tudi na višji ravni. Zadovoljen sem predvsem z napadom, boljši je bil tudi sprejem, gradi se ekipni duh. A proti Iranu nam bo še težje, hkrati pa nam bo ta dodatna tekma prišla zelo prav, saj bomo po njej precej bolje vedeli, kako dobro pripravljeni bomo pričakali začetek svetovnega prvenstva," pred torkovo tekmo z Iranom pravi Cretu.

Srečanje se bo v torek začelo ob 20.30. Vstop je prost.

Začetek SP v petek proti Kamerunu

Slovenci bodo imeli po zadnjem pripravljalnem srečanju še dva dni za piljenje zadnjih detajlov, prvenstvo pa bodo odprli v petek ob 20.30 proti najlažjemu tekmecu v skupini Kamerunu.

V nedeljo jih čaka na papirju najzahtevnejši obračun skupine, udarili se bodo z olimpijskimi prvaki in zmagovalci letošnje lige narodov Francozi, prihodnji torek, 30. avgusta, pa se bodo za konec skupinskega dela pomerili še z Nemčijo. Prvi dve reprezentanci iz vsake skupine in najboljše štiri tretjeuvrščene bodo napredovale v osmino finala.