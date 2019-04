Slovenski odbojkarji pod novo taktirko prvič sredi maja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca, ki jo po novem vodi italijanski strokovnjak Alberto Giuliani, bo priprave na letošnjo sezono začela v sredo, 15. maja. Program tekmovanj je obsežen, slovensko reprezentanco čakajo nastopi na treh frontah, na turnirju FIVB Challenge Cup, v kvalifikacijah za olimpijske igre in na evropskem prvenstvu. Temu primeren je tudi plan dela, ki ga je predložil selektor Giuliani.

Slovenska reprezentanca se bo pod vodstvom novega selektorja Alberta Giulianija že tradicionalno zbrala v Kranjski Gori. Prvi pripravljalni obračun bodo odbojkarji odigrali sredi junija, nasprotnik za zdaj še ni določen. Prav tako še ni jasno, s kom se bodo Slovenci srečali neposredno pred ljubljanskim FIVB Challengerjem, prek katerega si bodo poskušali zagotoviti uvrstitev v Ligo narodov.

Je pa že zdaj znano, da bodo Giulianijevi varovanci v sklopu priprav na kvalifikacije za olimpijske igre, ki jih bodo na Poljskem igrali med 9. in 11. avgustom, gostovali v Italiji ter se 24. in 26. julija, v Civitanovi in Chietiju, srečali s tamkajšnjo reprezentanco.

Po olimpijskih kvalifikacijah bodo sledile še priprave na domače evropsko prvenstvo, ki se bo 12. septembra začelo v ljubljanski Areni Stožice. Slovenci bodo za uvod odigrali pripravljalni tekmi z izbrano vrsto Grčije, ki bosta na sporedu 22. in 23. avgusta v Atenah, v začetku septembra pa bo v Ljubljani gostovala Srbija.

Reprezentančna sezona bo tako dolga več kot štiri mesece, časa za počitek ne bo veliko, saj je Giuliani svojim izbrancem namenil le teden dni odmora v juliju, neposredno po zaključku turnirja FIVB Challenge Cup, ki bo med 3. in 7. julijem potekal v Ljubljani.

Seznam reprezentance bo Giuliani objavil v tem tednu, so še sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.