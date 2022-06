Slovenski odbojkarski reprezentanci, ki je lansko premierno sezono lige narodov končala na četrtem mestu, v letošnji sezoni ne gre po željah. Na uvodnem turnirju v Braziliji je po dveh porazih vknjižila dve zmagi ter na drugi turnir na Filipine odpotovala z željo po dvigu ravni igre in vsaj treh zmagah.

A zalomilo se je že po prihodu, saj je selektor Mark Lebedew ostal brez dveh pomembnih členov. Zaradi pozitivnega testa na covid-19 sta se v karanteni znašla prosti igralec Jani Kovačič in korektor Tonček Štern. Avstralec je moral tako za prvo tekmo z Nizozemci premešati karte. Obračun je namesto Kovačiča začel Alan Košenina, v korektorja se je moral preleviti Danijel Koncilja, saj je Mitja Gasparini dobil tekmovanja proste dni in ga v Aziji ni. Voda na mlin nasprotnikov je tudi, da Tine Urnaut in Dejan Vinčić, ki sta se pripravam pridružila načeta in izpustila prvi turnir, nista stoodstotna.

Selektor Mark Lebedew po pozitivnih testih na covid-19 ne more računati na dva pomembna člena, vsega skupaj ne blaži dejstvo, da izkušena Tine Urnaut in Dejan Vinčić nista v optimalni formi. Foto: Volleyballworld

Slovencem proti Nizozemcem ni steklo, želja po dvigu ravni igre se ni uresničila, tulipani so bili kakovostnejši tekmec in zmagali brez izgubljenega niza s 3:0 (17, 21, 24). Po porazu so v našem taboru znova poudarili, da bo treba zaigrati vsaj raven višje. "Še ena zelo slaba predstava, ki si je ne bi smeli več privoščiti. Mislim, da bo tekmovanje vse težje, prihajajo še boljše ekipe in če še želimo računati na to finalno osmerico, bo treba precej stvari popraviti v naši igri, zaigrati kakšen nivo ali dva višje v vseh elementih. Samo tako lahko ohranimo upanje na uvrstitev na zaključni turnir," je po torkovem porazu misli strnil Gregor Ropret.

"Argentina boljši tekmec od Nizozemske, treba bo biti boljši v vseh elementih"

Ta bo s soigralci po dnevu premora znova v tekmovalni akciji v četrtek ob 13. uri po srednjeevropskem času, ko jim bodo nasproti stali Argentinci, ki so se na zadnjih olimpijskih igrah veselili brona. Južnoameričani imajo na računu zgolj eno zmago, premagali so Nemce, izgubili pa s Poljaki, Italijani, Srbi in trenutno vodilnimi Japonci. "Če bomo dobro delovali z blokom in dobro opravili kontranapade, se lahko nadejamo dobrega rezultata. Bomo pa morali tudi precej boljše servirati, kot smo na prvi tekmi," pred četrtkovim srečanjem pravi Alen Pajenk. Foto: FIVB

"Nov dan, nova tekma. Ni bilo veliko časa za počitek, a tako je za vse reprezentance. Menim, da je Argentina boljši nasprotnik od Nizozemske, zato bomo morali odigrati veliko bolje v vseh elementih igre. Mislim, da sta njihova najboljša igralca Loser na sredini in sprejemalec Palacios. Če bomo tu dobro delovali z blokom in dobro opravili kontranapade, se lahko nadejamo dobrega rezultata. Bomo pa morali tudi precej boljše servirati, kot smo na prvi tekmi," je pred četrtkovim srečanjem sporočil srednji bloker Alen Pajenk.

Argentinci so na petih tekmah enkrat zmagali in štirikrat izgubili. Foto: Volleyballworld

Osmerica na zaključni turnir v Bologno

Po vrnitvi iz Azije bodo bodo varovanci Lebedewa tretji turnir odigrali med 5. in 10. julijem na Poljskem, kjer se bodo udarili z gostiteljico Srbijo, Bolgarijo in Iranom.

Osem reprezentanc se bo po treh turnirjih uvrstilo na zaključni turnir, ki ga bo med 20. in 24. julijem gostila Bologna. Italija ima mesto na njem že zagotovljeno.

Liga narodov reprezentancam služi predvsem kot priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Glavna gostiteljica za zaključnimi boji bo branilka naslova Poljska.