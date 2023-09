Slovenci zanesljivo opravili s Hrvati in osvojili prvo mesto

Slovenski odbojkarji so zanesljivo odpravili Hrvate in si zagotovili prvo mesto v skupini.

Varovanci Gheorgeja Cretuja so najbrž prikazali najboljšo predstavo na prvenstvu, vsaj v smislu majhnega števila napak. Hrvate, ki so le dan pred tem presenetili Bolgare in si s tem že zagotovili nastop v osmini finala, so povsem nadigrali, za zmago so potrebovali le uro in 14 minut. Od začetka do konca so nadzorovali položaj na igrišču, vse nize so dobili gladko, za to pa se niso niti pošteno oznojili, za uspeh jim spektakularne igre niti bilo potrebno pokazati.

Hrvati, ki imajo veliko povezav s slovensko odbojko, a tokrat niso igrali z vsemi najboljšimi, predvsem je njihov selektor odpočil z 29 točkami najučinkovitejšega igralca obračuna z Bolgari Marka Sedlačka, so bili sicer v medsebojnih prijateljskih pogovorih po besedah slovenskega libera Janija Kovačiča vsaj v šali v napovedih pogumni. A prave grožnje vendarle niso predstavljali. Slovenci so bili vsaj za razred boljši tekmec, prevladovali so v vseh elementih.

Nik Mujanović je poskrbel za tri ase. Foto: CEV

Cretu si je ob koncu drugega in v tretjem nizu lahko privoščil, da je v igro poslal rezerviste (Nik Mujanović, Danijel Koncilja, Žiga Štern, Sašo Štalekar, Rok Bračko), ki pa niso popuščali in so do konca tekme prednost samo še večali.

Že pred tem pa je bila obračun bolj podoben igri mačke z mišjo. Slovenci so takoj prevzeli nadzor nad stanjem na igrišču, po izidu 5:5, so štirimi zaporednimi točkami prišli do zanesljive prednosti. Tudi v nadaljevanju praktično niso delali napak, Rok Možič jih je popeljal do vodstva 14:8 in 15:9, po bloku Klemna Čebulja za 23:16 je že bilo jasno, kdo bo zmagovalec prvega niza.

Slovenci bodo za konec skupinskega dela v torek ob 19.30 igrali še z Bolgari. Foto: CEV

V drugem so sicer Hrvati povedli s 3:0 in 7:4, toda evropski podprvaki so hitro postavili stvari na svoje mesto. Jan Kozamernik jim je zagotovil prvo vodstvo v nizu (10:9), od tega trenutka naprej pa niso več popuščali. Ob koncu niza je v igro vstopil Mujanović, ki je pokazal svojo nadarjenost in je bil tudi v tretjem nizu - tega je z asom odprl kapetan Tine Urnaut, eden najboljših slovenskih igralcev. Te se sicer niso namučili, da so prišli do zmage, rezerva ekipa je tekmecem v tem delu igre dopustila le 14 točk.

Slovenija se bo v torek pomerila še z Bolgarijo, a vsaj za njo tekma večjega pomena ne bo imela.