Slovenska odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi evropskega prvenstva s 3:0 (17, 18, 14) odčitala lekcijo Hrvaški in si s četrto zmago zagotovila, da bo v osmino finala napredovala s prvega mesta. Slovenci bodo zadnje srečanje skupinskega dela odigrali v torek ob 19.30, ko jim bodo nasproti stali gostitelji Bolgari. V slovenski skupini so Ukrajinci s 3:2 premagali Fince, tako da še niso povsem odpisani v boju za napredovanje. Za veliko presenečenje so v Tel Avivu poskrbeli Romuni, ki so s 3:1 premagali olimpijske prvake Francoze.

Evropsko prvenstvo v odbojki (28. avgust–16. september 2023) Skupinski del Ponedeljek, 4. september

Štiri tekme, štiri zmage, maksimalnih 12 točk je izplen slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu, ki v skupinskem delu do zdaj niso imeli enakovrednega tekmeca.

Po zmagah s 3:1 nad Ukrajino, s 3:0 nad Finsko in Španijo so suvereno opravili še s Hrvati. Ti so do tekme s sosedi po uvodnem porazu s Finsko premagali Ukrajino, Španijo in Bolgarijo, tokrat pa niso zmogli dohajati koraka z varovanci Gheorgheja Cretuja.

Nik Mujanović je odlično izkoristil novo ponujeno priložnost. Foto: CEV Ta je začel s preverjeno udarno postavo (blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom, sprejemalcema Klemnom Čebuljem in Tinetom Urnautom, Rokom Možičem na mestu korektorja, podajalcem Gregorjem Ropretom in Janijem Kovačičem na mestu libera), a ob zanesljivem vodstvu v zaključku drugega niza priložnost ponudil mlademu korektorju Niku Mujanoviću, v tretjem pa ob 18-letnemu Mujanoviću v igro poslal še več igralcev s klopi: Žigo Šterna, Saša Štalekarja, slavljenca Danijela Konciljo in Roka Bračka.

Hrvati so se v prvem in drugem nizu Slovencem upirali le na začetku do 5:5 oziroma 9:9, nato pa so branilci evropskega srebra stopili na plin in niza zanesljivo dobili. S 25:17 in 25:18. V tretjem že od začetka dvoma o zmagovalcu ni bilo, Hrvate so pustili le do 14 točke in se veselili četrte zanesljive zmage.

Slovenci so si z novo zmago zagotovili, da bodo v osmino finala napredovali s prvega mesta v skupini.

Slovenci Hrvatom niso dali priložnost. Foto: CEV

Hrvatom nismo pustili dihati

"Danes smo v tekmo vstopili zbrani. Videlo se je, da želimo to tekmo končati čim prej, čim prej odločiti zmagovalca skupine in prihraniti nekaj moči. Na tem prvenstvu smo videli že kar nekaj presenečenj. Če tekmeca ne postaviš pod konstanten pritisk, te lahko vsako premaga, tako da sem vesel, da smo odločno začeli, nismo pustili dihati Hrvatom niti za trenutek. Slej kot prej so v vsakem setu popustili, tako da smo gladko pripeljali to tekmo do konca;" je po ekspresni zmagi dejal Ropret.

Na prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Najboljše štiri iz vsake skupine po predtekmovanju, ki poteka do 6. septembra, napredujejo v izločilne boje oziroma osmino finala.

Za konec skupinskega dela v torek z Bolgari

V petek ob 19.30 Slovence čaka še tekma z Bolgari. Foto: Guliverimage Slovenci bodo po večerni tekmi zadnji obračun skupinskega dela odigrali v torek zvečer proti Bolgarom, ki bodo imeli bučno spodbudo s tribun. Tudi izločilne boje bodo začeli na istem prizorišču, saj v Varni ostajajo vse do vključno morebitnega četrtfinala.

Polfinale, finale in tekma za prvo mesto bodo v Rimu.

Točke, pomembne za Pariz Cilj Slovencev je še naprej iz vsake tekme iztržiti čim več, saj prav vsaka prinaša ali odvzema točke na svetovni jakostni lestvici. V kolikor Slovencem na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju, ki bo konec septembra v Tokiu, med osmerico ne bi uspelo osvojiti enega izmed prvih dveh mest, ki bosta vodili na olimpijske igre v Pariz, si prvo uvrstitev tja še vedno lahko zagotovijo z dobro uvrstitvijo na jakostni lestvici. Zadnjih pet vozovnic v francosko prestolnico bo namreč razdeljenih med pet najboljših držav, ki si predhodno ne bodo zagotovile ene izmed šestih razpoložljivih vstopnic skozi kvalifikacije, pri čemer bo prvi kriterij obarvan kontinentalno, drugi pa glede na uvrstitev na lestvici. Na njej Slovenija trenutno zaseda osmo mesto. Z dosedanjimi nastopi v Bolgariji je pridobila 7,68 točke. Od Argentine, nove južnoameriške prvakinje, na sedmem mestu jo loči dobrih 26 točk in pol.

Ukrajinci še lahko upajo

Ukrajinci so po hudem boju s 3:2 premagali Fince. Foto: CEV Pred sosedskim srečanjem sta se v skupini B v Varni pomerili Ukrajina in Finska. Ukrajinci so vodili z 2:0 v nizih, nato pa tekmecem dopustili, da so se vrnili v igro in izenačili na 2:2. O zmagovalcu je odločal tie-break, po katerem so zmagali Ukrajinci in Severnjakom zaprli vrata osmine finala. Sami so trenutno zadnji v skupini, a ne brez možnosti za tako želeno vstopnico. V torek se bodo zanjo pomerili s Španci. V osmino finala Ukrajince pelje zmaga s 3:0 ali 3:1, v nasprotnem primeru bodo napredovali Španci.

Romuni presenetili Francoze

Za Slovence je zanimivo tudi dogajanje v skupini D, s katero se bodo križali v izločilnih bojih. Olimpijski prvaki Francozi vso si privoščili spodrsljaj, z 1:3 so izgubili z Romuni, ki so si zagotovili osmino finala. Romuni so s 3:1 premagali vodilno ekipo skupine D Francijo. Foto: CEV

Branilci naslova Italijani za četrto zmago ne bi smeli imeti prevelikih težav s Švicarji, Srbi pa so za tretjo zmago premagali Estonce.