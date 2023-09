Slovenke se na nov izziv pripravljajo v Italiji

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je začela priprave na olimpijske kvalifikacije, ki jih bo med 16. in 24. septembrom gostil Lodž. Slovenke, ki se v boj za nastop na olimpijskem turnirju podajajo prvič, bodo glavnino treningov opravile v domovini selektorja Marca Bonitte, in sicer v Raveni. Slovenke na turnirju na Poljskem ne bodo v vlogi favoritinj za preboj na tekmovanje petih krogov.

Medtem ko slovenski odbojkarji te dni igrajo na evropskem prvenstvu, Slovenke začenjajo priprave na olimpijske kvalifikacije. To bodo sploh prve kvalifikacije za olimpijske igre za slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco, ki je na 25. mestu svetovne lestvice.

Varovanke italijanskega trenerja Marca Bonitte bodo med 16. in 24. septembrom igrale v Lodžu v skupini C skupaj s še sedmimi reprezentancami, od katerih je le ena rangirana nižje od njih. Merile se bodo z gostiteljico Poljsko (7. na svetovni lestvici), Italijo (6.), ZDA (2.), Nemčijo (12.), Tajsko (14.), Kolumbijo (20.) in Južno Korejo (33). Olimpijske igre si bosta v Lodžu priigrali prva in druga reprezentanca skupine.

Za odbojkarice bo to druga večja akcija te sezone. Avgusta so igrale na evropskem prvenstvu, na katerem so si želele napredovanja iz skupine, a je bila ena zmaga premalo za uresničitev cilja. Prvenstvo stare celine so tako končale predčasno, na 20. mestu.

Marco Bonitta varovanke na zahteven izziv pripravlja v Raveni. Na seznamu 14 igralk je ena sprememba. Najo Boiso je zamenjala Naja Kukman. Foto: CEV

Andrej Flajs o pripravah:

Tekme proti vrhunskim ekipam priložnost za učenje

Po vrnitvi v domovino je selektor Bonitta dekletom namenil deset prostih dni, nato pa z varovankami v Raveni začel priprave na kvalifikacije.

"Na evropskem prvenstvu smo si želeli ostati dva, tri dni dlje, tako da nas je ta malce daljši premor nekoliko presenetil. Verjamem, da so se dekleta uspela spočiti, da so opravila individualno delo v fitnesu in s tem, ko se se pridružila svojim klubom, uspela ohraniti formo. Zdaj so na vrsti desetdnevne priprave v Raveni, kjer se bomo pripravili na olimpijske kvalifikacije, na stvar, ki je za slovensko žensko reprezentanco nova. Srečanja s sedmimi vrhunskimi ekipami bodo zelo dobra priložnost, da se še kaj novega naučimo," je pred odhodom na priprave v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije razmišljal pomočnik selektorja Andrej Flajs.

Maša Pucelj:

Ena sprememba

V primerjavi z evropskim prvenstvom je na seznamu Bonitte ena sprememba. Reprezentanci se je znova priključila srednja blokerka Naja Kukman, medtem ko bo sprejemalka Naja Boisa s treningi nadaljevala v klubskem okolju, so še sporočili iz OZS.

Slovenke bodo v Lodž odpotovale 14. septembra, prvi obračun proti Poljski pa bodo odigrale 16. septembra.