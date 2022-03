Slovenci spet blestijo

Slovenski odbojkarski reprezentanti so minuli konec tedna znova igrali pomembne vloge v svojih klubih po vsej Evropi. V prvenstvih spremljamo zadnje kroge rednega dela tekmovanja, ponekod pa sta se že začela končnica in boj za lovorike.

V italijanskem prvenstvu smo minuli konec tedna spremljali zadnji krog drugega dela prvenstva in s tem tudi ključno tekmo Verone Roka Možiča, ki si je v obračunu z Monzo skušala priigrati še eno zmago in si dokončno zagotoviti nastope v elitni italijanski ligi tudi v sezoni 2022/23 ter boj za peto mesto. Slovenski sprejemalec Rok Možič, ki je bil izbran tudi za najboljšega odbojkarja meseca februarja, se je tokrat izkazal z 22 točkami in 54-odstotnim napadom. Piacenza, ki se podaja v boj za italijanski naslov, je v gosteh pri Vibo Valentii tokrat slavila z 0:3, naš korektor Tonček Štern pa je v igro vstopil v tretjem nizu in z napadom dosegel dve točki.

V Turčiji je Galatasaray, ki trenutno zaseda peto mesto v razvrstitvi, v gosteh z 1:3 premagal Sariyer, naša blokerka Saša Planinšec pa je bila tudi tokrat odlična in je dosegla kar 16 točk. Osem jih je vknjižila z napadom, v katerem je bila 53-odstotna, kar sedem pa jih je prispevala z blokom.

V Nemčiji je pokalni prvak Friedrichshafen tokrat z 0:3 porazil Herrsching, Dejan Vinčić pa je v vrstah zmagovalcev odigral celotno srečanje, dobro razigral soigralce ter dosegel še tri točke z varanjem. Muenster Sare Đukić je pred domačimi navijači z 1:3 klonil proti Vilsbiburgu, naša blokerka pa je priložnost za igro dobila v treh nizih, a se ni vpisala v statistiko.

Na Poljskem sta Klemen Čebulj in Jan Kozamernik v dresu Asecco Resovie odigrala prvenstveni obračun proti Slepsk Malowu in izgubila z 1:3. Čebulj je bil z 19 točkami, od katerih jih je 15 dosegel z napadom (42-odstotna uspešnost), tri s servisom in eno z blokom, najuspešnejši igralec Resovie. Na visoki ravni je igral tudi Kozamernik, ki je prispeval deset točk, osem z napadom, v katerem je bil 73-odstoten, dve pa z blokom.

Čebulj je bil z 19 točkami, od katerih jih je 15 dosegel z napadom (42-odstotna uspešnost), tri s servisom in eno z blokom, najuspešnejši igralec Resovie. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V francoskem prvenstvu za moške so ekipe odigrale zadnji, 26. krog, rednega dela. Cambrai Gregorja Ropreta je s sedmimi zmagami in 19 porazi zasedel predzadnje mesto na lestvici, ta del sezone pa zaključil z zmago s 3:1 nad Nantesom. Naš podajalec je tokrat zabeležil kar sedem točk, po dve s servisom in blokom, trikrat je uspešno varal. Minuli vikend smo v Franciji spremljali tudi predzadnji krog prvenstva za ženske, v okviru katerega se je odvil slovenski obračun med Vandoeuvre Nancyjem Nike Markovič in Mojce Pene ter Cannesom Eve Zatkovič. S 3:2 je bil uspešnejši Nancy, za katerega je Markovičeva dosegla 18 točk, 16 z napadom in dve z blokom, Penetova pa še ni okrevala po poškodbi. Zatkovičeva ni dobila priložnosti za dokazovanje.

V grškem prvenstvu se je Žiga Štern v dresu Foinikasa veselil zmage z 0:3 proti Paoku, h kateri je prispeval šest točk, slovenski dvoboj med Panathinaikosom Saša Štalekarja in Olympiakosom Alena Pajenka pa bo na sporedu danes. V Rusiji je Zenit St. Peterburg v 22. krogu prvenstva prišel do zmage z 2:3 proti Uralu, slovenski kapetan Tine Urnaut pa po poškodbi še vedno ni nared za igro.

V Romuniji že spremljamo končnico tamkajšnjega prvenstva, v kateri se je Targovište Darje Eržen že veselilo zmage nad Voluntarijem, naša korektorica pa po poškodbi gležnja še ni mogla pomagati soigralkam. Končnica se je začela tudi v Belgiji, kjer je moral Tchalou Volley Žane Zdovc Sporer priznati premoč Hermesu, statistika ni na voljo.

Preberite še: