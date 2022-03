Nova nagrada za Roka Možiča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič se je že ob selitvi v močno italijansko odbojkarsko prvenstvo odlično znašel in kaj hitro postal glavni obraz Verone. 20-letni sprejemalec je eden ključnih členov moštva, tako je bilo tudi februarja ob zmagah nad Milanom in Ravenno, za kar bo prejel tudi posebno nagrado.

Izbrali so ga za najkoristnejšega igralca italijanske lige v mesecu februarju. Možič bo "februarsko" lovoriko za MVP prejel pred izjemno pomembno nedeljsko tekmo z Monzo. Če bodo Možič in ekipa (11. mesto) premagali trenutno 7. ekipo SuperLege, si bodo zagotovili obstanek v ligi, v primeru poraza pa bodo pogledovali proti razpletu srečanja med Vibo Valentina in Piacenza.